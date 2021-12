Premier League: Rebrote de contagios por Covid-19 suspende el Aston Villa vs Burnley

Inglaterra.- El brote de casos positivos por Covid-19 está causando que el calendario de la temporada 2021-22 de la Premier League tenga que alterarse, debido al número de contagiados que ha negado que los encuentros se tengan que disputar en su programación habitual.

En este sábado 18 de diciembre del presente la Liga de Inglaterra tuvo que cancelar varios de sus partidos y el más reciente el Aston Villa en contra del Burnley. Así se redujo el número de partidos oficiales de este fin de semana a solo cuatro, un aspecto preocupante para los directivos.

La Premier League es una de las ligas europeas que mayor afectación ha sufrido debido a la transmisión del virus Covid-19, siendo el claro ejemplo de la emergencia sanitaria que crece en Gran Bretaña tras la presencia de la nueva cepa del Ómicron.

El Aston Villa-Burnley estuvo entre las opciones de jugarse en este día sábado, empero de último momento el cotejo se tuvo que cancelar aún cuando el partido se tuvo que aplazar dos horas después del puntapié inicial. Los Villanos se encargaron de informar a la liga de la no celebración del partido al no contar con elementos suficientes.

Villa Park cerrado por suspensión del partido

AP

¿CUÁNTOS PARTIDOS SE HAN POSPUESTO EN LA ÚLTIMA SEMANA?

La Premier League 2021-22 superó su propia cifra de partidos suspendidos a causa del Coronavirus. La temporada anterior solamente seis duelos se reprogramaron derivado de la situación pandémica. En la última semana suman 10 los enfrentamientos pospuestos.

Resultante de los últimos casos positivos que confirmó el Aston Villa el propio club se disculpó por los inconvenientes, ya que prometieron que actuaron correctamente en las pruebas PCR para reducir las afectaciones en su institución previo al compromiso.

Anuncio del Aston Villa en redes sociales

Twitter Aston Villa

"Los resultados de las pruebas PCR fueron tomadas ayer antes de los entrenamientos, así como de las pruebas de flujo lateral (rápidas). Fueron recibidos esta mañana y confirmaron que nuestro plantel quedó más diezmado, luego de verse ya impactado para nuestro viaje a Norwich a mitad de la semana", mencionó el cuadro de Los Leones en un comunicado.

PARTIDOS EN PIE PARA DISPUTARSE ESTE FIN DE SEMANA

De los cuatro partidos con continúan con la seguridad de celebrarse uno de ellos se jugó esta mañana, el Leeds ante Arsenal que terminó con resultado de 1-4. Para el domingo se prevé el Newcastle vs Manchester City, Wolverhampton vs Chelsea y Tottenham vs Liverpool.

Leer más: Rick Parry dice que no hay evidencias para detener el futbol