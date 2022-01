Premier League: Romelu Lukaku no se encuentra como jugando con el Chelsea

Al parecer las cosas no están nada bien entre la relación de Romelu Lukaku y el equipo del Chelsea esta temporada en la Premier League, ya que el jugador señaló no sentirse nada cómodo jugando para el plantel inglés.

"No estoy contento. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. Quiero, desde el fondo de mi corazón, volver al Inter. Mi salida debió ser distinta. Quiero pedir perdón a los aficionados", confesó ayer el delantero belga.

Estas declaraciones han hecho mella tanto en los aficionados pero más aún en el director técnico Thomas Tuchel, quien afirma haber hablado ya con el delantero belga sobre dicha situación.

Leer más: LaLiga: Militao asegura estar cumpliendo un sueño jugando en el Real Madrid

"Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Hablaremos con Romelu Lukaku de puertas hacia adentro", ha explicado el técnico germano en rueda de prensa.

El problema principal con Lukaku es que su idea después de quedar campeón en la Serie A con el Inter de Milán, era de fichar con un grande de Europa tal es el caso con el Real Madrid, Barcelona o el Bayern Munich.