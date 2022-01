Premier League: Romelu Lukaku ofrece disculpas a la afición del Chelsea por sus declaraciones

Fulham, Londres.- Romelu Lukaku no está de acuerdo con varias de las decisiones que ha tomado el director técnico del Chelsea Thomas Tuchel, quien se encargó de revelar que el delantero belga ofreció sus más sinceras disculpas después de una polémica entrevista con un medio italiano.

En dicha conversación el artillero aseguró que no estaba nada contento en su estadía con el Chelsea, por lo que el técnico alemán lo hizo a un lado de la convocatoria del pasado domingo. Días después afirmó que ambos solucionaron los malos entendidos y el jugador se reintegró a los entrenamientos.

"Romelu Lukaku está de vuelta en el equipo. Para mí ha sido fundamental entender que su intención no era decir lo que dijo", mencionó Thomas Tuchel. Horas más tarde el propio jugador expresó en un mensaje sus disculpas a los aficionados del cuadro blue.

"A los fans, les pido disculpas por el malestar que causé- Los entiendo y ahora está en mí recobrar su confianza. Voy a demostrar mi compromiso todos los días en los entrenamientos y en el campo de juego ganando partidos", dedicó Romelu Luaku a los fans.

Mensaje de Romelu Lukaku

¿QUÉ DIJO ROMELU LUKAKU?

En una entrevista con la cadena Sky Sports de Italia el futbolista aseguró que no está lo bastante feliz en la Premier League, aún cuando forma parte del último campeón de la UEFA Champions League. Señaló su desacuerdo con el sistema de juego que maneja Thomas Tuchel en el club inglés.

Sus palabras crearon un revuelo y el estratega teutón tomó la decisión de dejarlo fuera del partido del pasado domingo contra el Liverpool FC. Arreglar la situación lo hizo volver a los entrenamientos y tendría la posibiilidad de volver a jugar este miércoles contra el Tottenham.

Romelu Lukaku en un partido del Chelsea

RECIBE MULTA DE 500,000 EUROS

De acuerdo al periódico británico Daily Mail Romelu Lukaku recibió una multa de 500 mil euros derivado de sus palabras en la entrevista. "No nos gusta. Por supuesto trae un ruido que no necesitamos y no ayuda en el equipo", explicó Tuchel hace unos días.

