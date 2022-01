Premier League: Santiago Muñoz ya entrenó con el primer equipo del Newcastle

Inglaterra.- Se puede venir el debut para Santiago Muñoz quien luego de varios meses de inactividad este miércoles estuvo de regreso con el primer equipo del Newcastle United de la Premier League. El jugador mexicano fue captado por el lente del equipo y compartido en las fotografías oficiales. Su presencia causó gran alegría a sus compañeros y al entrenador del equipo inglés quien ya podría considerarlo para en algún momento de la temporada enviarlo al campo, aunque luego de estar tanto tiempo sin jugar eso le costaría un poco.

Fue a través de las redes sociales del Newcastle en donde compartieron las imágenes del entrenamiento del equipo, ahí Santiago Muñoz fue de los que más robó cámara ya que apareció en más de una. El exjugador de Santos Laguna no había podido estar en ese tipo de contacto por una lesión que se fue extendiendo al punto que no le dejó si quiere entrenar. Su llegada se dio en el verano del 2021 y desde entonces no se había visto así de clara su presencia, incluso se llegó a pensar que nunca le iban a dar la oportunidad para probarse.

Por ahora las posibilidades de verlo en la Premier League son casi nulas, como ya se dijo su inactividad le tiene condenado a ver acción en el equipo Sub-23 antes de que pueda ser considerado, pero podría estar listo en poco tiempo. Misma categoría en la que otro mexicano está brillando como el caso de Marcelo Flores y podría incluso encontrarlo en el campo de juego. Santiago Muñoz por ahora es uno de los dos jugadores mexicanos en el futbol inglés, por lo que desea hacer todo de maravilla para probarse y ganarse un puesto en el primer equipo, algo complicado a sus 19 años pero no imposible.

Aunque no todo son buenas noticias para Muñoz y es que su estancia en la Premier League está condicionada a su rendimiento, hay que recordar que Santos lo dejó ir en calidad de préstamo por 18 meses, de los cuales ya pasaron 6 y apenas tendrá su primera oportunidad de mostrarse, le resta un año más, en caso de que no llene los ojos a la directiva el jugador regresará a la Liga MX pero de lo contrario el Newcastle lo puede adquirir por una clausula de compra.

Santiago Muñoz presente en el entrenamiento del Newcastle | Foto: Newcatle (nufc.co.uk)

Muñoz tuvo un proceso muy adelantado al que se ve del resto de futbolistas que se van a Europa, él debutó con Santos en la Liga MX apenas hace 2 años y aunque su registro era de Sub-20 disputó algunos torneos en el primer equipo, para el inicio del Apertura 2021 le comenzaron a llegar ofertas las cuales le movieron las ganas de irse y Santos le intentó retener pero al final aceptaron y firmaron el traspaso por casi 2 años mismos que ya está corriendo.

El equipo del Newcastle tendrá acción en la Premier League el sábado 22 de enero ante el Leeds pero es muy complicado que Santiago Muñoz pueda ver acción en ese partido, quizá sea convocado para los duelos de las inferiores para que retome el ritmo que tuvo en la Liga MX.