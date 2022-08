Premier League: ¡Sigue la pelea! Conte no olvida y muestra su carácter guerrero en las redes sociales ante Tuchel

El director técnico del Tottenham Hotspur, Antonio Conte, no se quedo tranquilo tras el altercado que tuvo con Thomas Tuchel al final del encuentro del domingo y ahora le lanzo una advertencia al alemán a través de su cuenta oficial de Instagram.

Antonio Conte se quedo muy molesto tras el apretón de manos que le dio Thomas Tuchel al final del encuentro donde casi se van a las manos y fueron separados por los jugadores y cuerpo técnico.

Ahora esto escalo a las redes sociales, donde el italiano ironizo con la pelea que tuvo con el estratega alemán del Chelsea.

Ya en frío y unas horas después Antonio Conte mantiene su duelo con Tuchel esta vez en las redes sociales. El italiano no pudo ser más rotundo en instagram: "Has tenido suerte de que no te vi... Haberte hecho tropezar habría sido merecido", escribió Conte en dicha publicación, acompañándolo con unos emoticones de risa.

Con este empate, Tottenham Hotspur se queda en el cuarto puesto con un total de cuatro unidades, mientras que el Chelsea tiene la misma cifra pero menos goles a su favor, es por ello el dominio de los 'Spurs' en el inicio de la temporada 2022-2023.

Para la jornada 3, el Tottenham de Antonio Conte se medirá ante el Wolverhampton el próximo sábado en punto de las 05:30 horas de Sinaloa y a las 06:30 horas del centro de México, mientras que el Chelsea visita al Leeds el próximo domingo.