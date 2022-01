Premier League: Thomas Tuchel deja fuera de la convocatoria del Chelsea-Liverpool al delantero belga Romelu Lukaku

Ya hubo consecuencias sobre las polémicas declaraciones de Romelu Lukaku hace unos días sobre su disgusto de estar en el equipo del Chelsea de la Premier League.

Ante esto, el director técnico Thomas Teuchel no convoco al delantero belga para el duelo de este domingo ante el Liverpool FC, esto como un aviso para el ariete que tuvo unas amargas declaraciones sobre el equipo.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Teuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", dijo en una entrevista a Sky Sport.

Leer más: LaLiga: Mauro Icardi, la clave para que Álvaro Morata llegue al Barcelona

Romelu Lukaku aseguró que extrañaba el Inter de Milán, una declaración que no agrado mucho a los aficionados del conjunto italiano y del mismo estratega del Chelsea Thomas Teuchel.

"Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel".

Tras una semana de declaraciones muy polémicas en el Chelsea, Thomas Teuchel señaló que el jugador belga trae ruido que no necesitamos, es por ello que lo dejo fuera para el partido de este domingo.