Premier League: Ya suman 18 partidos aplazados por Covid en el futbol inglés

Preocupante el panorama que esta viviendo la Premier League en estos momentos, con el resurgimiento de varios casos de Covid-19 entre sus clubes. Tan solo este domingo ya suman 18 partidos aplazados por contagios entre los jugadores del futbol inglés.

El Covid-19 han obligado a la Premier League a posponer cotejos y entre ellos han estado el del Leicester-Tottenham, Manchester United-Brighton, Brentford-Southampton, Watford-Crystal Palace y West Ham-Norwich, sólo por mencionar algunos.

“Podemos confirmar que nuestro partido de la Premier League con Aston Villa el 28 de diciembre de 2021 se ha pospuesto. Si bien no ha habido nuevos casos de Covid en el equipo de juego, la mayoría de los que dieron positivo antes del partido de Liverpool aún no han salido del aislamiento”, indicó el Leeds mediante un comunicado por el partido ante el Aston Villa.

Ya son 18 encuentros los que se han suspendido en el futbol inglés por la situación imperante por el Covid-19 y ahora habrá que esperar las fechas de los cotejos que no se han podido disputar.

Estos son los partidos que hasta el momento se han pospuesto por Covid-19; Arsenal vs Liverpool, Aston Villa vs Burnley, Brentford vs Manchester United, Brighton vs Tottenham, Brighton vs Chelsea, Burnley vs Everton, Burnley vs Watford, Burnley vs Tottenham, Chelsea vs Arsenal, Everton vs Leicester, Leeds vs Aston Villa, Leicester vs Tottenham, Liverpool vs Leeds, Manchester United vs Brighton, Brentford-Southampton, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich y Wolverhampton vs Watford.