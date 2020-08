Premier League analiza la entrega de "pasaportes sanitarios" para que la afición vuelva al estadio

Londres.- Este viernes el ejecutivo en jefe de la Premier League, Richard Masters declaró que existen algunos planes para que los aficionados puedan volver a las gradas de los cientos de estadios que hay en Inglaterra. Se han declarado dispuestos a estregar "pasaportes sanitarios" a los aficionados para que puedan entrar el inmueble y disfrutar el partido como cualquier día antes de la pandemia.

Masters ofreció una entrevista al periódico The Times donde explicó que los equipos y el futbol necesitan de los aficionados, además dejó claro que no han dejado de buscar la manera para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible. "El futbol sin aficionados no es futbol. La Premier League no estará de regreso por completo mientras no haya aficionados en los estadios, y quiero tranquilizar a todo el mundo sobre el hecho de que hacemos todo lo posible para encontrar la fórmula que lo permita", dijo.

De sus propias palabra se mencionó el plan llamado "pasaportes sanitarios" los cuales estarían dándose previo a los partidos para descartar a aficionados con síntomas o sospechosos que tengan similitud con el virus. "Estamos deseosos de ver cómo podremos apoyar el desarrollo de 'pasaportes sanitarios', un sistema consistente en una aplicación verificada de todos los síntomas y los otros factores característicos del Covid-19".

La Premier League regresa el 13 de septiembre | Captura del Twitter de la Premier League

La temporada 2019-2020 apenas finalizó este pasado fin de semana, actualmente se juegan finales de torneos alternos de la Premier League, pero dentro de 27 días se tiene uno de los juegos más importantes del país con la final de la Community Shield, ante esto próximo, Richard Masters confiesa que se tiene pensado dejar entrar a afición a dicho encuentro para tener algo más real de lo que necesitan hacer. Aunque hasta el momento no es nada confirmado.

La afición representa hasta un 10% del ingreso total de los equipos, es por esa situación que se busca su regreso, además más sectores como las mismas ciudades se reintegrarían a sus labores lo más normal posible, aunque confiesa que no todo sucederá de un día para otro si no con varias semanas incluso meses de planeaciones para entregar un resultado seguro a los aficionados.

Liverpool será el campeón defensor en le Temporada 2020-2021 | Foto tomada del Twitter del Liverpool

La siguiente temporada de la Premier League ya fue anunciada y será a partir del 12 de septiembre cuando los equipos vuelvan a la actividad una vez más. Esta edición se la llevó el Liverpool con una facilidad sobre sus rivales con diferencia amplia de puntos. Hasta el momento no se ha revelado el calendario pero los equipos ya toman su descanso para dentro de un par de semanas volver a los entrenamientos.

