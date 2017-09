Premier League cerrará antes el mercado de fichajes

Londres, Inglaterra.- Los clubes de la Premier League inglesa han votado este jueves por cerrar, a partir de la próxima temporada, el mercado de traspasos antes de que arranque de la competición.

Cambio histórico en el mercado de fichajes: La Premier cerrará sus plantillas antes del inicio de la competición https://t.co/CWkiy6GUjN — El Periódico (@elperiodico) 8 de septiembre de 2017

La ventana de transferencias de la campaña 2018/2019 en la máxima división del balompié inglés se cerrará el jueves anterior al primer partido de liga (9 de agosto) a las 17:00 hora local.

La Premier toma una decisión histórica para cambiar su mercado de fichajes https://t.co/6PRp3oKMNS — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) 8 de septiembre de 2017

Esta nueva normativa se limita sólo a las contrataciones, por lo que los equipos sí podrán vender a sus futbolistas a clubes de otras ligas cuyos mercados permanezcan abiertos hasta el 31 de agosto.

OFICIAL: El mercado de fichajes en la Premier League cerrará cada verano el jueves previo al inicio liguero. pic.twitter.com/BzlpE17bn0 — MercaGol (@MercaGol) 8 de septiembre de 2017

Tanto el mercado invernal de enero como los de las categorías inferiores del fútbol inglés (Championship, League One y League Two) no se verán afectados por este cambio.

OFICIAL: El mercado de fichajes en la Premier League cerrará cada verano el jueves previo al inicio liguero. pic.twitter.com/BzlpE17bn0 — MercaGol (@MercaGol) 8 de septiembre de 2017

La decisión de este jueves no fue unánime, ya que 14 de los 20 clubes de la Premier votaron a favor de cerrar antes el mercado, mientras que cinco lo hicieron en contra y uno se abstuvo.

FÚTBOL | La Premier League cerrará el mercado de fichajes antes del arranque de la liga https://t.co/UQmfXsvX8i — Tiempo de Juego (@tjcope) 7 de septiembre de 2017

"Reinaba una preocupación en la liga, ya que los clubes han jugado dos o tres jornadas con mucha incertidumbre", aseguró Richard Scudamore, director ejecutivo de la Premier League.

ATENCIÓN: el periodo de fichajes en la @premierleague se cerrará antes de que comience cada temporada, a partir de la 2018-2019. — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 7 de septiembre de 2017

"La decisión (de cambiar la normativa) no fue unánime y algunos clubes se han mostrado preocupados por que los futbolistas puedan ser fichados por equipos de ligas cuyos mercados no hayan cerrado", subrayó.

Los equipos de la #Premier deciden cerrar el mercado de fichajes el jueves antes de empezar la liga https://t.co/9ltqA7CHGi ¿Qué te parece? — FichajesMARCA (@Marcatransfer) 7 de septiembre de 2017

"Nos reunimos con los entrenadores antes de que arrancara la temporada y ellos apoyaban la decisión. Prácticamente todos están a favor de cerrar el mercado antes; y los clubes consideran que no está bien que en el primer partido de la temporada puedan enfrentarse a un jugador que pocos días después pueda defender los colores de otro equipo", señaló Scudamore en la cadena Sky Sports.

[ÚLTIMA HORA] | La Premier League acuerda cambiar la fecha fin de mercado de fichajes a antes de su comienzo https://t.co/NjjSTtHXjZ pic.twitter.com/g46HkKtDJP — Sphera Sports (@SpheraSports) 7 de septiembre de 2017

A día de hoy, la ventana de transferencias en Inglaterra echa el cierre el 31 de agosto a medianoche, al igual que en el resto de las principales ligas continentales (LaLiga cerró el 1 septiembre), casi tres semanas después del comienzo del campeonato.

El chileno Alexis Sánchez (Arsenal), el hispano-brasileño Diego Costa (Chelsea), el holandés Virgil van Dijk (Southampton) y el brasileño Philippe Coutinho (Liverpool) son cuatro de los futbolistas que intentaron dejar sus respectivos equipos antes del cierre de mercado y que tuvieron poco o ningún protagonismo en el arranque de temporada.

¿Qué opina Pep de la decisión de la @premierleague de cerrar el próximo mercado estival de fichajes antes del inicio de la competición? pic.twitter.com/WFSbqhDExi — Manchester City (@ManCityES) 8 de septiembre de 2017

En la Premier League confían en que esta normativa sea adoptada también por otras de las ligas del Viejo Continente (España, Francia, Italia, Alemania o Portugal), ya que los equipos de estas competiciones podrían contratar a futbolistas que jueguen en la liga inglesa, y esto supondría una desventaja competitiva respecto a sus colegas europeos.

La @premierleague modificará su periodo de fichajes para la próxima temporada https://t.co/cb5Fp7ICKf — Afición Central (@Aficion_Central) 8 de septiembre de 2017

Con información de EFE