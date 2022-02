¡Premio de lujo! Amber Torrealba obsequiará su patineta como regalo de San Valentín

Estados Unidos.- Amber Torrealba tuvo un día más que hermoso tanto en la playa como en la vía pública, donde estuvo recordando buenos momentos tras llevar consigo misma a su patinete eléctrico que podría guardar como una reliquia, sin embargo a tomado la decisión de dejar en su último post de Instagram una dinámica interesante para sus 145 mil followers que podrían obtener dicho medio que en algún tiempo le entregó días de alegría y satisfacción a la actual campeona mundial de Skimboarding.

Amber tuvo varias actividades antes de enfocarse al cien por ciento en este deporte; Practicó baloncesto colegial y en sus tiempos libres salió a la calle para ir a patinar. Subir a la plancha de cuatro ruedas le sirvió para controlar el equilibrio y, posteriormente, le sirviera para exponer un espectáculo maravilloso sobre la tabla de surf. La practica hace al maestro y Torrealba ha reinado en ambas categorías, principalmente como skimboarder desde hace más de 14 años consecutivos.

No hay cierta hora que la estadunidense no se encuentre sobre la arena y el mar. No frena su entrenamiento, al contrario, planea mejorar ciertos aspectos que, para ella, sigue sin perfeccionar hasta la fecha. Aunque Amber es campeona y hace que lo imposible sea posible no se considera una deportista que lo haya aprendido todo, más bien le encanta aprender nuevas cosas con el paso de los años como experimentar algún paso y movimiento que no ha dado a conocer en sus competencias.

Mientras busca la forma de sacarse un As bajo la manga sobre las olas decidió dejar un mensaje a sus fans que están atentos de sus redes sociales. En su último post de Instagram se encuentra tan guapa con su uniformidad deportiva que tuvo el mismo color y emblema de su patinete eléctrico que en pocos días estará en manos de otra persona que sabrá darle un buen uso como ciertos cuidados que en su época Torrealba se encargó de realizar para conservarla en óptimas condiciones.

Las instrucciones para ganar dicha tabla lujosa se localizan en su publicación que llegará a la hora de publicación cuando esta nota aparecerá en la sección de deportes de Debate. Los comentarios y reacciones han comenzado a llover, pues ganar un premio enorme de las manos de Amber Torrealba no sucedería dos vez en un año o en esta vida. Por ahora los participantes siguen cada paso al pie de la letra para ser el futuro afortunado que ganará la patineta. El vencedor se anunciará el martes 22 de febrero.

