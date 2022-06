Premundial sub-20: ¿Qué necesita México para calificar al Mundial y Juegos Olímpicos?

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Mexicana sub-20 pasó sin despeinarse a la ronda de 4tos de final tras aplastar a la Selección de Puerto Rico (6-0) en el Estadio Olímpico Metropolitano. Ahora se viene una final para el equipo de Luis Ernesto Pérez contra la Seleccion de Guatemala.

Será para el siguiente miércoles que el Tricolor sub-20 saltará a la cancha del Metropolitano, por tercera vez consecutiva, para medirse al cuadro chapín que empató contra Canadá (1-1) y en tanda de penaltis se llevaron la victoria para acceder a la fase más importante del Premundial sub-20.

La etapa de 4tos de final aún no entregará el trofeo del campeón al haber ocho contendientes aún en competencia, de los cuales cuatro avanzarán a semifinales, ya con la cinta directa a la Copa del Mundo Indonesia 2023, objetivo que México irá a buscar en San Pedro Sula.

México goleó a Puerto Rico

¿QUÉ NCESITA MÉXICO PARA IR AL MUNDIAL?

El encuentro en el Metropolitano dará a conocer al último calificado para las semifinales, así como el cuarto invitado a la Copa del Mundo del año que viene, así que el Tri sub-20 debe de vencer a los centroamericanos para conseguir esa plaza y representar a la Concacaf en Indonesia.

Los otros tres encuentros de 4tod de Final se jugarán de la siguiente manera: Estados Unidos vs Costa Rica, Panama vs Honduras y República Dominicana vs Jamaica; los dos primeros se jugarán este martes, mientras que Dominicana vs Jamaica será para el miércoles, horas antes del México vs Guatemala.

México avanzó a 4tos de final

En caso de llegar a semifinales los aztecas ya no correrán el riesgo de quedar fuera del Mundial, sin embargo aún se tratará de alcanzar un logro más en este Premundial sub-20, la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024; esto deberá de hacer México para estar en la justa veraniega.

¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA IR A PARÍS 2024?

México irá por el boleto al Mundial ante Guatemala

El campeonato de la Concacaf concederá dos plazas directas a los JJ.OO. del 2024, mismos que se darán a conocer al momento de saberse qué países disputarán la Gran Final. México siendo uno de los finalistas tendrá el honor de ir por la medalla de oro en las olimpiadas de París.