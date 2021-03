Preolímpico: Selección Mexicana se juega la vida ante Canadá por el boleto a Juegos Olímpicos

Guadalajara.- Las horas para el partido decisivo cada vez son menos y la Selección Mexicana se prepara para dos posibles escenarios, si gana serán héroes y recordados para bien, si pierden también serán recordados pero para mal. Canadá en teoría no tendría que representar un problema para los pupilos de Jaime Lozano pero todo se definirá en el campo.

No hay otra oportunidad, México se juega su pase a la gran final como a los Juegos Olímpicos en las semifinales del Preolímpico de Concacaf, de ganar irán directo a la justa de verano para intentar ganar la medalla de Oro que consiguió un grupo de jugadores en el 2012 de la mano de Oribe Peralta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Este duelo sale del líder del Grupo A que es México con el segundo del Grupo B que consiguió Canadá que por un gol no pudo hacerse del primer puesto. Ambos son equipos centrados o ordenados que ya saben que necesitan para sacar el resultado adecuado y para contrarrestar al rival por lo que será un partido mucho más parejo que la otra llave donde espera Honduras y Estados Unidos.

Leer más: México vs Canadá semifinal de Preolímpico de Concacaf, dónde y a qué hora verlo

El partido que aunque no tiene que ver y ni siquiera es la misma instancia hace recordar al fatídico proceso de 2008 cuando la Selección Mexicana comendada por Hugo Sánchez no pudo con Haití y quedó eliminada y no pudo asistir a Beijing 2008, ahora esta es una nueva generación con jugadores figuras de sus equipos y posiblemente no suceda lo que con México hace 13 años.

Selección Mexicana Sub-23 lista para su partido más importante | Foto: Twitter Selección Mexicana

Si México gana, automáticamente recibe su pase a los Juegos Olímpicos sin importar si gana o pierde la final del torneo, pero si llega a caer ante los de la hoja de maple, quedarían fuera de cualquier oportunidad para ir a la justa veraniega. En el mundo solo falta Concacaf para entregar sus dos boletos por lo que si no se consigue hoy no hay manera de que por otra instancia se pueda llegar.

Sebastián Jurado quien saldrá como el arquero titular luego de la lesión de su compañero Luis Malagón, habló ante los medios y externó su gran responsabilidad pero también dejó claro que será un esfuerzo de equipo, asegura que están con el animo a tope y que saldrá a darlo todo por el país y por su anhelo de llegar a los Juegos Olímpicos.

Leer más: República Dominicana hacen llamado a la afición mexicana para evitar el grito homofóbico

"Me siento bastante bien, con mucha confianza por parte del cuerpo técnico y de los compañeros, eso es bastante importante y tomando el partido de mañana como un gran reto que tenemos, no solamente yo sino toda la Selección Nacional de México para obtener nuestro boleto a los Juegos Olímpicos, que sería un objetivo alcanzado y una meta realizada", dijo Jurado.

Mientras que el Director Técnico, Jaime Lozano aseguró que el equipo se siente bien, con la ilusión y confianza de hacer un buen partido para lograr la meta con la que han llegado desde el día uno. "nos sentimos bien, con mucha ilusión, eso creo que va aumentando a medida que avanza el torneo. Sabemos que es un partido muy importante; es un grupo muy maduro, muy decidido", comentó el estratega.