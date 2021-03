Preolímpico de Concacaf otorgará 21,500 boletos de cortesía para el personal de salud en Guadalajara

Guadalajara.- A solo unos cuantos días de que inicie el Preolímpico de Concacaf que tiene como sede la ciudad de Guadalajara, el comité organizador quiere hacerle un homenaje al sector salud y para ello han puesto a su disposición hasta 21,500 boletos para que puedan asistir al torneo de manera totalmente gratuita.

A través comunicados oficiales dio a conocer la gran noticia para los amantes del futbol que día a día están en primera línea intentando controlar la pandemia de Covid-19, en ese en sentido y como muestra de recogimiento se ha decidió poner esa cantidad de boletaje a su disipación en caso de que deseen asistir a los partido de la Selección Mexicana en Guadalajara.

"En reconocimiento a su labor para atender la emergencia sanitaria, el personal de las instituciones de salud tanto públicas como privadas, recibirá 21,500 boletos de cortesía para asistir a los partidos del torneo Preolímpico masculino, los días jueves 18, viernes 19, domingo 21, lunes 22 y jueves 25 de marzo", se lee en el comunicado.

Cómo obtener los boletos para el Preolímpico de Concacaf

Asimismo mostraron los pasos para obtener el pase doble para poder asistir a cada uno de los partidos en las fechas antes mencionadas en donde mencionaron que la página habilitada para solicitarlas ya está disponible. cabe destacar que serán en dos donde la Selección Mexicana vea acción en su debut el 18 de marzo y 21, mientras que el juego ante Estados Unidos no fue considerado para esta promoción.

Paso 1: Ingresar al enlace futbol.jalisco.gob.mx

Ingresar al enlace futbol.jalisco.gob.mx Paso 2: Llenar el registro solicitado con información básica, también se deberá registrar en el mismo movimiento al acompañante.

Llenar el registro solicitado con información básica, también se deberá registrar en el mismo movimiento al acompañante. Paso 3: Al momento de completar el registro recibirá un código qr que deberá presentar en la oficina de Recursos Humanos de su institución del 15 al 17 para canjearlo por sus boletos.

Trofeo que se llevará el ganador del Prolímpico de Concacaf | Foto: Jam Media

Cabe aclarar que se el estar vacunado o no, no es un impedimento para que pueda asistir al evento, por lo que no habrá ningún problema en caso de que no se tenga o si la vacuna contra el Covid-19.

Este programa tiene como finalidad la reactivación del entretenimiento y el esparcimiento de los residentes de la ciudad aunque también se espera que reciban aficionados de otras partes de México como internacionales. Aun con esa información desde la Mesa de la Salud se han implementados ya los protocolos necesario para evitar contratiempos.

Venta para aficionados

Los dos estadios tendrán una capacidad de hasta 25 por ciento de su totalidad esto para mantener el orden de todos los asistentes. De acuerdo con el comité organizador no habrá venta de boletos en las taquillas de los estadio Jalisco y Akron, todo será totalmente vía internet. La venta de boletos será puesta como disponible a partir del 17 de marzo desde las 11:00 am.

El estadio Akron tendrá solo el 25% de aforo para los duelos estelares como la final | Foto: Jam Media

También se anunció que los partidos estelares como el México vs Estados Unidos de la última jornada de la fase de grupos se jugará con el 25% del aforo al igual que las semifinales y la final, eso quiere decir que independientemente se si llega o no la Selección Mexicana no se aumentará o disminuirá la capacidad de los estadios.

Se estima que con la venta de boletos y lo que conlleva la experiencia de la visita a la ciudad de Guadalajara se tendrá una derrama económica de 90 millones de pesos, esto contemplando a los aficionados locales como internacionales.

Así también se dio a conocer el alcance estimado al que planean llegar a través de la señal de televisión que será encargada por TUDN tanto en emisión de paga como abierta, los cuales llegarían a ser de 45 millones de espectadores durante toda la competencia.