Presenta Sevilla a Chicharito

Sevilla, España.- Javier "Chicharito" Hernández fue presentado este lunes oficialmente como jugador del Club Sevilla, donde portará su representativo número 14. El jugador mexicano se dijo feliz por llegar al club español.

Es una bendita oportunidad la que se me está brindando. Estoy muy feliz de estar en este club y esta institución. El nivel de exigencia es muy alto, dijo.

Hernández resaltó que se exigirá para sacar lo mejor de sí como futbolista.

"Vengo a exigirme y a sacar mi mejor versión profesional y personal. No espero menos de mí y ellos tampoco".

"Éste es un paso para mi carrera hacia arriba. Es un escalón más y una oportunidad brillante para tener crecimiento, disfrutarlo y exigirme para demostrar que estoy a la altura del club".

El mexicano se mostró entusiasmado, pero no quiso ahondar en detalles, pues sabe que lo principal es demostrar su nivel en la cancha.

Me encantaría decir que voy a hacer 70 goles y ganar muchos títulos, pero es en el césped donde se demuestran las cosas.

El 'Chicharito' dijo estar bien físicamente y tener un buen nivel de futbol actualmente.

"Estoy bien, vuelvo a ir a la selección y sé que el delantero es de rachas, pero en mi último partido con el West Ham hice un gol", declaró.

Javier Hernández indicó que quiere conseguir grandes logros con el Sevilla.

"Lo principal es ganar partidos para avanzar en las competiciones y me imagino cosas chingonas porque son gratis. Me visualizo consiguiendo cosas grandes con este club".

Según declaró el delantero mexicano, hablar con Miguel Layún fue uno de los motivos principales por los que decidió arribar a Sevilla.

"Con Miguel sí he hablado, estamos en constante comunicación porque nuestras familias son muy cercanas. Él tuvo al míster en Porto y luego estuvo aquí seis meses. El año pasado pude venir a visitarlo un fin de semana y me quedé enamorado de la ciudad. Siempre me ha comentado que el club es incomparable y sé que el fútbol aquí es una religión".

El director general del club se mostró entusiasmado por el arribo del delantero jalisciense.

"Pocos jugadores he visto con tanta ilusión por unirse a nuestro proyecto", indicó.