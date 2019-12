Presidente de la Federación Alemana de Futbol, criticó a Qatar como próxima sede del mundial 2022

Berlín.- Durante una entrevista al presidente de la Federación Alemana de Futbol, Fritz Keller, aseguró que el tema de que Qatar sea sede para un mundial era un error por varias cuestiones pero que no habrá un boicot por parte del deporte alemán.

El principal ejemplo que el mandatario expuso fue el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, por lo que apuntó que "podrías sentir el doble de lastima por los atletas. Debido al calor, muchas competiciones tuvieron lugar por la noche. Y en general, la respuesta del espectador fue decepcionante", declaró para el periódico "Bild".

Por lo que recalcó que "conceder al Mundial a Qatar fue una decisión muy mala en muchos aspectos". Principalmente por cuestiones ecológicas, pues la temperaturas que las tierras qataríes llegan a alcanzar superan las optimas para realizar alguna actividad física, ademas de que para evitar eso modificaron el calendario para que se juegue en invierno lo que afectará a las ligas en sus calendarios.

Además por lo que se había dicho en semanas antes de que Alemania no participaría en un Mundial y en un país donde los derechos de las mujeres no eran respetados ha dejado claro que han hablado con los futbolistas y que esta en ellos lo que sucederá pero que no existe un plan de boicot hacia el campeonato.

"Pero no tiene sentido quedarse en casa. Justamente el deporte puede tender puentes y el impacto mediático de un mundial de futbol puede ayudar a descubrir los abusos", afirma el presidente.

Aunque fue claro al explicar que no es fácil lidiar con tantos futbolistas pues cree que no deberían darle responsabilidades a futbolistas cuando es algo que la política es la encargada de resolver.

"Esperar de ellos que solucionen problemas en los que la política fracasa sería demandarles demasiado. Ellos no son ni cancilleres federales ni ministros de Relaciones Exteriores" pero aseguró que los jugadores "analizarán la situación y, en la medida de sus posibilidades, alzarán sus voces" sentenció el mandatario.

Qatar estará recibiendo su primera prueba en este Mundial de Clubes que inicio este 11 de diciembre para ver si son capaces de mantener el orden que dicta FIFA para un evento tan grande como lo es un Mundial de Futbol.