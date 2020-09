Presidente de la Federación Francesa de Futbol dice que el racismo no existe en el futbol

Francia.- Fuertes declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noal Le Graet quien aseguró que el racismo es un tema que no se da en el futbol, haciendo referencia a las últimas acusaciones de Neymar sobre Álvaro González quien le habría insultado antes de la pelea campal en el partido entre el PSG y el Marsella.

A través de una entrevista del mandatario con BFM Bussines, Le Great confirmó que según a su apreciación el racismos en el futbol es algo que no existe incluso en casos algo exagerado, "Cuando un jugador negro marca gol, todo el estadio se pone de pie. Este fenómeno de racismo en el deporte, y en el futbol es particular, no existe en absoluto o apenas existe", dijo.

También habló de lo sucedido en el partido de este domingo en el Clásico de Francia entre el Marsella y el PSG donde calificó las acciones de ambos jugadores como algo no ejemplar, así como lamentar que un duelo tan esperado haya sido una decepción en parte por las expulsiones, como en espectáculo.

Es un partido que toda Francia estaba esperando, salió mal. El comportamiento de los jugadores no fue ejemplar. Lo lamentamos. Es una pena. No pudieron mantener la calma, no dar el espectáculo que queríamos", finalizó.

Neymar en el transcurso del partido antes de su expulsión | Vía Twitter PSG

En lo que respecta a los jugadores, sus clubes han emitido sus respectivos comunicados en donde defienden la postura de sus activos, pero aun así se ponen a disposición de la Federación en caso de recibir un castigo. Neymar quien podría ser suspendido hasta por 5 partidos por su agresión mientras que para Álvaro González en caso de que se confirme su racismo podría ser suspendido hasta por 10 partidos.

"El Paris Saint-Germain apoya firmemente a Neymar Jr., quien informó haber sido sido víctima de insultos racistas por parte de un jugador contrario".

"Álvaro González no es racista, como ha demostrado a través de su comportamiento diario desde que se incorporó al club, y como ya han confirmado sus compañeros"

Álvaro González es apoyado por su equipo ante cualquier castigo | Vía Twitter Marsella

El racismo es un tema que ha estado muy involucrado en el deporte en los últimos meses, los constantes ataques policiales a personas afroamericanas en Estados Unidos han hecho que los deportistas manden un mensaje de que ese debe parar. En muchos duelos se optó por arrodillarse en símbolo de apoyo. En las ligas europeas que más situaciones de racismo han sido presenciadas desde las gradas al campo ha sido en la Serie A.

Inglaterra con la Premier League ha sido otra de las ligas que asumen el compromiso de erradicar el racismo del deporte y de la sociedad, apoyando desde finales de la temporada anterior con el Black Lives Matter donde sus jugadores saltaron con la leyenda en sus camisetas para generar conciencia en los aficionados. Así como en FIFA y UEFA quienes han trabajado para llegar casa vez más lejos con ese movimiento.