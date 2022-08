Presidente del Napoli le cierra la puerta a jugadores africanos; "No los tenemos a disposición"

Italia.- Los focos de atención se han ido de lleno con las declaraciones de Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli quien se ha quejado de la Copa Africana de Naciones por quitarle a sus jugadores africanos por más de un mes en plena temporada de Europa lo que desató que asegurara que ya no contrataría a más futbolistas de ese origen a menos que renuncien a jugar con su selección de lo contrario las puertas se cerrarán en su equipo.

En su más reciente entrevista para Wall Street Italia el directivo no se guardó nada y rajó contra la Copa Africana de Nacionones a quien criticó por realizarse cada dos años en plena temporada de competencias de Europa lo que complica a los equipos que tienen en sus filas como el Napoli que tienen que cederlos para jugar y que por mucho tiempo no pueden ser elegibles lo que ha molestado mucho a De Laurentiis.

"No voy a fichar a más futbolistas africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa de África, que luego no los tenemos a disposición. Pagamos sus salarios para que luego se vayan a jugar con los demás", dijo el directivo. Asegura que solo son un gasto para los equipos en esas fechas pues el torneo se juega a inicios de año cuando los equipos están cerca de definir la temporada y no pueden contar con todos sus jugadores por ello.

Aunque su petición no ha sido bien tomada por ya algunos jugadores que se han manifestado contra las declaraciones, así como muchos aficionados. Además de que la solicitud de negarles la convocatoria a su selección es algo que la FIFA prohíbe pues en sus estatutos se lee que todo llamado del seleccionado nacional deberán ser atendido con una respuesta afirmativa para las fechas FIFA, lo que sí podría hacer es ya no contratar jugadores pues en eso no hay limitaciones por parte de los reglamentos.

De Laurentiis tambien habló de que le gustaría que se creara una Superliga nueva ya que considera que los torneos organizados por UEFA ya no son tan atractivos como antes, además las llamó "competencias falsas". "Somos cretinos que aceptan jugar 50 partidos. Las cinco grandes ligas deben lanzar un torneo nuevo. Ya está con competiciones falsas como Champions, Europa League, ahora crearon la tontería de la Conference League. Estaba en contra de la Superliga, pero ahora creo que hay que hacer un cambio", sentenció