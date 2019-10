Previa de Clásico Joven: Dónde y a qué hora verlo

Ciudad de México.- En el marco de la jornada 13 del Apertura 2019 de la Liga MX, Cruz Azul y América protagonizaran una edición mas del clásico joven, en donde ambas escuadras buscan la victoria, uno para poder alcanzar posibilidades de entrar a la liguilla y otro para quedar dentro de los primeros lugares.

Cruz Azul

La maquina llega con 7 partidos sin poder ganar, en 4 de ellos su nuevo director técnico Robert Dante Siboldi ya tuvo el equipo bajo su mando donde han conseguido 3 puntos de 12 disputados, la baja de gol es importante solo han 11 goles en todo el torneo, ademas de sus múltiples escándalos que merman el accionar del equipo, la maquina no pasa por su mejor momento futbolitico, sus refuerzos no han sido lo que ellos esperaban, por quien pagaron 7.5 millones de dolares, Bryan Angulo no ha tenido los minutos ni el futbol por el que se le contrato.

América

Las águilas a pesar de haber ganado por un abultado marcador a las Chivas, su funcionamiento se ha visto afectado por las múltiples bajas que han sufrido a lo largo del torneo. América rompió una racha de 6 partido sin conocer la victoria, aunque en todos esos partidos empató, nunca ha salido de la zona de clasificación. han anotado en 15 ocasiones.

Último encuentro

El último partido entre estas dos escuadras se dio en el torneo pasado en los cuartos de final del Clausura 2019, en el partido de ida jugado en el estadio Azteca el marcador favoreció al América con un 3-1 un doblete de Roger Martínez por parte de las Águilas y por la maquina Milton Caraglio descontaría y para completar el marcado Igor Lichnovsky anotaría en su propia puerta para poner el marcador final.

Victoria en el juego de ida | Jam Media

En la vuelta de lo cuartos de final Cruz Azul venció por la mínima con gol de Jonathan Rodríguez que dejaría el marcador global de 3-2 dándole el pase a las semifinales al América.

Gol de Rodríguez que acercaba a la maquina | Jam Media

Árbitros

La cuarteta arbitral para este partido sera comandada por Marco Antonio Ortiz Nava, donde en este torneo ha participado en 10 encuentros, 8 como árbitro central y 2 como cuarto árbitro.

Cuenta con un total de 43 tarjetas donde 35 de ellas son amarillas y de esas mismas 8 son por segunda amarilla y 8 tarjetas rojas.

Asistente 1 - Enrique Isaac Bustos Díaz

Asistente 2 - Jimmy Acosta Montesinos

Cuarto Árbitro - Alejandro Funk Villafañe

Horario y donde verlo

El partido podrá ser visto en vivo por la cadena de televisión TUDN y Canal 5 en punto de las 19:00 (hora centro) desde la cancha del estadio Azteca.