Primera serie para Pioneros

Manny Hernández anotó 3 tiros libres con 2.8 segundos en el reloj para guiar a Pioneros de Los Mochis a un dramático triunfo de 81-79 sobre la Garra Cañera de Navolato. El triunfo significó la primera serie para la tropa naranja en la temporada 2018 del Cibacopa, en un emocionante encuentro celebrado en la duela del Centro de Usos Múltiples.

El partido

Tras la derrota sufrida una noche antes, los Cañeros salieron con todo, lo que les permitió liderar el primer cuarto 19-17, de la mano de Brando Swanegan quien con espectaculares clavadas hizo disfrutar al público asistente. Para el segundo periodo, Pioneros reaccionó y con tiros de larga distancia rápidamente del dieron la vuelta al marcador para no soltar la ventaja e irse al descanso del medio tiempo con un score de 46-38. La garra no estaba dispuesta a entregar fácil este encuentro y en el tercer cuarto se impuso 20-19 aunque esto no fue suficiente para darle la vuelta a la pizarra. El último parcial fue el de más emociones, ya que la visita aprovechó algunas impresiciones de los naranjas para darle la vuelta a 7 segundos del final. Sin embargo, Hernández intentó un triple y tras ser fauleado aprovechó a la perfección los 3 disparos desde la línea de castigo para que Pioneros consiguiera su primera barrida. Con el ánimo por los cielos, Pioneros viaja a Culiacán para enfrentar a los Caballeros.