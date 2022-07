¡Prohibida su entrada! La Liga MX veta a 'Poncho' de Nigris de los estadios de México

Al parecer nada bien le cayo a los dirigentes de la Liga MX la critica que lanzo el actor e influencers regiomontano, Alfonso 'Poncho' de Nigris, al cuestionar una sanción que se le aplico a su hermano Aldo y donde hizo hacer sentir su manera de ver las cosas, algo que no le gusto para nada a los de pantalón largo.

Aldo de Nigris fue suspendido un partido por emitir un tuit en el que se lanzaba en contra de las decisiones del silbante en el juego contra Santos de la fecha 1 del Apertura 2022. Ante esto, su hermano 'Poncho' alzo la voz en redes sociales y apoyo a su hermano en la critica de que los árbitros están haciendo las cosas mal, por lo que fue vetado de todos los estadios de México.

A través de sus redes sociales, fue como el presentador regiomontano se dio cuenta que había sido vetado por parte de la Liga MX y que por ende no iba a tener accesos a ningún inmueble de la primera división; sin embargo, aseguró que asistirá al Gigante de Acero para abuchear el himno de la Liga MX.

“No puedo entrar a ningún estadio de México según la @LigaBBVAMX dónde quedo la libre expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada”, indicó De Nigris.

Cuando se dio a conocer la sanción de su hermano por criticar a los árbitros, Alfonso de Nigris alzo la voz en su cuenta de twitter, dejando en claro que la Liga MX esta llena de corruptos.

Te recomendamos leer

“Patética la liga MX. Los árbitros unas ratas, pura tranza como siempre. No me vayan a vetar de los estadios por subir este tuit”, dijo.