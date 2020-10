Promotor busca que estas leyendas del Manchester United suban al ring

El promotor Eddie Hearn tiene una idea que aunque parezca una lucura busca llevarla a la realidad. El presidente de Matchroom Boxing dio a conocer que quiere organizar una contienda de boxeo benéfica entre los futbolistas Wayne Rooney y Rio Ferdinand, ambos leyendas del Manchester United, en Old Trafford.

“Me gustaría hacer una pelea entre Wayne Rooney y Rio Ferdinand en Old Trafford, por caridad”, reveló el promotor a través del podcast No Passion No Point.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que los dos ex jugadores de los Red Devils, son fervientes aficionados al boxeo, incluso se dan tiempo de entrenar a un nivel recreativo.

Ferdinand hizo la lucha de incursionnar en el boxeo profesional en 2018, pero finalmente no le otorgaron la licencia porque no cumplía con los requisitos.

Asimismo, tres años atrás, salió a la luz pública en internet, un video en el que Rooney es noqueado por el lateral Phil Bardsley en la cocina de su casa, cuando soltaban guantes, lo que provocó muchos comentarios de aficionados.

Cuando defendía el jersey del Manchester United, Wayne Rooney hacía muchos gritos cuando marcaba gol. Y algunas de esas anotaciones las celebró de una manera curiosa, lanzando puños al aire y caía al cesped como noqueado.

Pero el actual jugador del Derdy County, en la Premier League, dejó de hacer ese festejo, al enterarse que su hijo Kai lo imitaba en la escuela.

“Coleen, mi esposa, pasó a buscarlo por el colegio y lo vio mientras lo hacía. No volverán a ver ese festejo”, dijo en su momento el delantero inglés.

Había tentado también a van Dijk

Además de esta idea de intentar llevar a cabo la pelea caritativa entre Wayne Rooney y Ferdinand, Eddie Hernan también tentó a Virgil van Dijk de enfrentar al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

“Para pelear, ¿Cuál sería mi categoría? Peso 90 kilogramos”, preguntó mientras reía el holandés. Con su olfato de promotor, Hern no tardó en responder: “Estás al límite del peso crucero. Podrías pelear con Canelo en semipesado. No creo que lo venzas, Virg“.

Ante tal respuesta del presidente de Matchroom Boxing, el zaguero tuvo pabras de admiración por e gran nivel de Álvarez: “No tengo posibilidad, ja. Es demasiado rápido, ¡Qué peleador es!”.

Eddie Hearn es uno de los promotores más importantes de Europa y que trabaja con varios campeones del mundo.