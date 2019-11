Prueba de ADN confirma que McGregor no es padre de la menor de Liverpool

Liverpool.- Hace aproximadamente 9 meses Terri Murray aseguraba que habría tenido más de un encuentro sexual con el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor en la ciudad de Liverpool. Estos encuentro habrían sucedido en el año 2017 durante una fiesta, y ahora aseguraba que de ese momento surgió la pequeña Clodagh. Según su historia los hechos ocurrieron cuando el irlandés visito Inglaterra más precisamente en Liverpool, donde tuvo algunas fiestas que a la postre llevaría con dos encuentros entre Murray y McGregor.

"No quiero su dinero, solo quiero demostrar que es el padre de Clodagh", explicó. "No sé por qué ha dejado que todo esto suceda. Lo he intentado, honestamente puedo sentarme aquí y decir que lo he intentado todo"

La mujer aseguraba que no quería su dinero, si no que se hiciera responsable por la bebé. Todas estas declaraciones fueron acompañadas con fotografías que mostraban que si estuvieron juntos.

Además de asegurar que en mas de una ocasión se vieron, lo que generó en Conor la duda y pidió se realizara una prueba de ADN para comprobar lo que decir la mujer. Ahora nueve meses después el representante de McGregor asegura que el luchador se ha sometido a la prueba la cual arrojaron que Clodagh no es su hija. "Conor McGregor realizó una prueba de ADN recientemente que confirmó a todas las partes que él no es el padre de la niña en Liverpool" afirma el portavoz del irlandés.

The Irish Independent confirmó esos resultados que arrojan "una probabilidad de cero por ciento" así que ahora podrá dejar atrás un escándalo más en su carrera.