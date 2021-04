Puebla: Jugadores hablaron sobre el torneo espectacular en la Liga MX

Puebla.- El club Puebla es uno de los equipos más notables en este Guard1anes Clausura 2021. Con 26 unidades se encuentra en la tercera posición de la tabla general de la Liga MX, solo por detrás de la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América.

De esa forma los dirigidos por Nicolás Larcamón funcionan como una de las plantillas capaces de conseguir el título de esta campaña, luego de haber derrotado al Atlético de San Luis por cuatro goles a uno, lo que otorgó que cada uno de la plantilla expresara su sentir al sorprender a medio mundo en esta Liga MX.

"Lo primero es el equipo, yo me siento muy feliz acá, no tengo otra cosa que no sea trascender en el equipo. En estos momentos me siento impresionado porque estamos peleando la tabla de goleo. Esperemos que la próxima semana se vuelva a dar los resultados porque queremos llegar de buena forma a la liguilla del futbol mexicano", expresó Santiago Ormeño.

De igual manera el extremo mexicano Daniel Álvarez ha circulado como una pieza clave en la dirección de Larcamón para que La Franja se localice en la parte alta del torneo, además de ser parte de los autores de los goles que anotó en el Alfonso Lastras.



"Feliz por el resultado, es un pase al esfuerzo del equipo. Se siente esa adrenalina pero me siento muy contento de haber anotado en el juego, en lo grupal cada quien busca colocar su granito de arena, a mí me toca aportar en este partido pero todos los logros son del equipo y todos vamos en el mismo camino", comentó.

Mientras tanto Cristian Tabó se afianzó con su decimoquinto tanto en la Liga MX tras haber cumplido los 121 partidos en la Primera División. El charrua fue pretendido por varios equipos para salir de Puebla en este torneo, pero se mantuvo en el club y ahora es figura en el azul y blanco.

"Me siento muy contento por lo que ha hecho el equipo, todos hemos participado en todos los goles, eso denota que somos una familia y acá todos son importantes. Disfrutamos el buen momento que venimos haciendo y buscamos el sueño que todos quieren que sea el título de la Liga MX", externó el charrúa.

Destacar que en estos momentos el Puebla es el conjunto con la mayor cantidad de goles a favor, concretamente con 25, superando los 24 que contempla el Club América en este Guard1anes Clausura 2021.