Puebla: "Más refuerzos, menos bajas"; La petición del técnico Nicolás Larcamón

Puebla.- La salida del ex "10" del Club Puebla, Christian Tabó, afectó en lo anímico a la institución que dirige Nicolás Larcamón. El uruguayo caminó como uno de los mejores futbolistas de la franja a lo largo de este 2021 y ese talento lo siguió de cerca la Máquina de Cruz Azul que en este jueves 16 de diciembre hizo oficial su llegada para caminar como su primer refuerzo de cara al Clausura 2022.

Larcamón lamentó la baja del ofensivo que a partir de estos momentos le aclaró a los dirigentes del Puebla que no existan otras salidas de los actuales jugadores que conforman la organización, pues él tiene un equipo que trabaja desde su llegada que no piensa perder otro elemento aparte de Tabó.

"Es una salida que se reciente en la estructura. Christian Tabó era una figura importante en el vestidor, pero estamos claros que el desafío en este proyecto es saber encontrar el sustituto a los futbolistas que tienen la oportunidad de dar ese salto importante en su carrera", explicó el estratega en rueda de prensa.

Asimismo, en su solicitud a los directivos camoteros Nicolás Larcamón pidió que autoricen un par de refuerzos que ayuden al equipo para el siguiente torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Nicolás Larcamón en un partido con Puebla

Jam media

"De mi parte como entrenador con el compromiso con la gente, con el equipo de exigir y comprometer a la directiva en traer a un jugador que sustituya la salida de Tabó y que no nos haga perder el ritmo de competencia de cara al siguiente campeonato", refirió Larcamón.

ISRAEL REYES NO LLEGARÁ A AMÉRICA

Tal y como lo compartió Nicolas Larcamón; Solicitó a dirección que no haya más jugadores que salgan del Puebla, así que, después de ser cuestionado por el tema de Israel Reyes, quien se rumoró que ficharía para el Club América, él aseguró que no dejará al equipo.

Israel Reyes jugando para Puebla

Jam media

"El tema de Israel Reyes no hay ninguna posibilidad, la directiva se comprometió conmigo de que no habría más salidas, no tendríamos más salidas que esas, no lo veo como una opción, es el acuerdo que tengo con la directiva", indicó Nicolás Larcamón.

