Puebla anuncia dos contagiados de covid-19 previo al repechaje

La Franja del Puebla no ha rodado el balón en la repesca y ya tiene un serio problema, a través de un comunicado, el equipo poblano dio a conocer que el plantel de jugadores presento dos contagios a Covid-19, todo esto previo a su encuentro ante Rayados de Monterrey.

"En cumplimiento con el Protocolo de Sanidad de la LIGA MX, el equipo se sometió a las pruebas semanales de detección de COVID-19 antes del juego de Reclasificación del Torneo Guard1anes 2020 contra Monterrey; los resultados de los exámenes arrojaron dos casos positivos en jugadores, quienes hasta el momento se reportan asintomáticos y se encuentran en aislamiento y bajo observación médica".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La directiva del equipo poblano no dio a conocer los nombres de los jugadores implicados en los positivos a coronavirus.

Tras estos dos casos, el club se comprometió a seguir al pie de la letra los protocolos sanitarios con los jugadores implicados, quienes desde el veredicto oficial fueron separados del plantel y puestos en aislamiento, hasta esperar una segunda prueba.

La máxima cantidad de casos positivos en el Puebla, se dio en septiembre cuando seis de sus jugadores dieron positivos a Covid-19.

Los infectados se repartieron en dos dentro del staff y cuatro más en futbolistas, así lo hizo saber 'La Franja' a través de un comunicado en sus redes sociales en aquel momento.

Al parecer los casos de Covid en esta repesca no han parado, estos dos jugadores de Puebla no han sido los únicos en dar positivo. En las Águilas del América se reportaron dos casos de contagios, los extranjeros Roger Martínez y Leonardo Suárez, jugadores ofensivos del equipo azulcrema tristemente fueron víctimas por coronavirus a días de la disputa de cuartos de final, y por cuestiones, los jugadores en ataque para Miguel Herrera podrían no aparecer en el personal de banca del "piojo" Herrera.