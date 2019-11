Puebla no llegaría a Mazatlán, afirma presidente de Puebla

Puebla.- Varios rumores posicionaban al Club Puebla en un cambio radical ya que se dio a conocer una supuesta venta de la franquicia a empresarios de Mazatlán, Sinaloa, por lo que el presidente del Club Puebla, Manuel Jiménez, aseguró en entrevista con La Afición que no existe tal negociación, pues si bien son varios los que han mostrado interés por el conjunto, la intención es mantenerlo en la entidad angelopolitana.

"Yo no sé de dónde surgió la noticia, con todo respeto, hay mucho interés por muchos estados, no sólo de un solo lado o de un solo lugar, lo he manifestado siempre es que hay muchos estados que anhelan tener un equipo de Primera División, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, sí hay mucho interés, pero no está en nuestros planes cambiar de ciudad", señaló.

A partir de este comentario abundó en que no hay necesidad de negar algo que no ha sucedido y por ello se encuentran ya trabajando en lo que será el próximo torneo, conscientes de que los resultados deportivos no son los que se han proyectado y por ello el compromiso de pronto componer el camino.

Es algo que no existe (una venta), no hay necesidad de reafirmarlo porque no hay tal situación, por eso me encuentras tranquilo.

"Nosotros ya estamos ya incluso preparando nuestra campaña, estamos preparando el plan para el arranque que vamos a empezar, yo creo que seremos de los primeros equipos que vamos a empezar nuestra pretemporada", mencionó

Admitió que si bien han sido varios los acercamientos de parte de otras entidades, por ahora no existe un interés de venta, de ahí que aseguró que aguantarán las ofertas, por muy atractivas que estas sean, ya que lo que pretende es continuar con el futbol para los aficionados poblanos.

"A pesar de que hay mucho interés, no sólo de un lugar, sino de muchos estados, nosotros estamos aguantando todos los embates habidos y por haber por conservar a nuestro equipo aquí y el equipo está muy firme en Puebla.

No quisiera precisar sobre quiénes han sido los interesados, pero sí hay varios, pero no es parte de lo que nosotros hemos buscado; te puedo asegurar que seguiremos trabajando para que la franquicia se mantenga aquí, añadió.

En ese sentido, reiteró que no está en su mente atender ningún tipo de ofrecimiento, al afirmar que como poblano sabe de la importancia que el futbol tiene en la entidad, por lo que hará todo lo que esté en sus manos para pronto contar con un equipo competitivo y con identidad.

No está en nuestros planes, creo que Puebla merece tener, yo soy poblano, nacido en Puebla, crecido en Puebla, aquí me voy a morir, creo que Puebla merece un equipo de Primera División, entonces no, no está insisto en los planes, al contrario estamos trabajando con nuestra juventud poblana, ese es el compromiso que tenemos con la afición.

Por último, pidió a la afición el mismo respaldo que siempre como institución les han brindado, en espera de pronto devolverles dicha devoción con un cuadro mucho más competitivo, que represente con dignidad la entidad que portan en su nombre, sin preocuparse por lo que se dice en redes o a través de los medios.

"A la afición que nos apoye siempre, que nosotros estamos luchando porque el equipo se mantenga aquí en Puebla, así lo vamos a hacer, que esperen mejores actuaciones de las que hemos tenido, que estamos trabajando por tener un equipo a la altura del maravilloso estado de Puebla", finalizó.