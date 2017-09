"Puedo aportar mucha velocidad a Cañeros, robo muchas bases"

Los Mochis, Sinaloa. La directiva de Cañeros de Los Mochis, se encuentra en busca de nuevos refuerzos que le ayuden al equipo volver a la final de la Liga Mexicana del Pacífico y tratar de conseguir el anhelado título. Por lo cual, ya han aparecido nuevas caras de extranjeros en el equipo cómo el caso del dominicano Jaury Valdez, Infield que buscará darle velocidad a los verdes en las bases.

¿Cómo te sentiste en tu primer día de entrenamiento?

Gracias al señor, me siento muy bien por la oportunidad que me ha brindado el equipo de Cañeros, para esta temporada.

¿Cuéntanos de tu trayectoria antes de llegar aquí?

Juego el infielder, actualmente vengó de jugar en la liga de Japón (AAA), juego short stop, segunda y tercera base, pero principalmente en la segunda base. En invierno he jugado con los Leones del Escogido en mi país en República Dominicana

¿Qué es lo que has sabido del equipo de Cañeros?

Lo que me han comentado mis ex compañeros que han jugado aquí, dicen que es un buen equipo por eso siempre están dando la batalla.

¿Qué le puede aportar Jaury al equipo de Cañeros?

Le puedo aportar mucha velocidad, soy un jugador que roba muchas bases, también me puedo desempeñar en diferentes posiciones, bateó a la derecha, tengo poder ocasional y casi siempre bateo para average.