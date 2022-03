Pumas: Alfredo Talavera afirma que no tuvieron la capacidad de controlar al New England Revolution

El arquero veterano de los Pumas de la UNAM, Alfredo Talavera, asegura que falló la estrategia que se tenia que implementar en Cuartos de Final de Concachampions ante el New England Revolution y fueron rebasados por un equipo muy superior en su estadio.

“Son momentos de análisis, ahorita por la misma molestia del partido hay muchas cosas que pueden quedar nublado en la situación, pero de primera no supimos manejar el medio campo con esa línea de cinco con la que intentamos jugar, no pudimos tener ese control, no pudimos salir, defendimos mucho, y el control de medio campo pudimos salir de mejor manera como era la idea, pero al final no pudimos hacernos con mayor claridad, no podemos darnos el lujo de estar fallando aproximaciones porque no somos un equipo que genera muchas de peligro, enfrente tenemos un rival que es maduro y sabe a lo que juega y no podemos estar dando ventaja”, dijo.

Talavera es enfático y señala que el juego de vuelta debe de ser totalmente diferente y no fijarse en el marcador en contra, solo deben de salir con todo a la cancha y tratar de remontar este marcador adverso.

“Esto todavía no termina. Las circunstancias están para los dos, tal vez ellos estén más acostumbrados, pero el campo, el balón, el clima, van para los dos equipos y el que se adaptara lo mas rápido tendría mejores resultados, ellos fueron prácticos, jugaron más fácil que nosotros, y en México tenemos que hacer contra ellos nuestro mejor partido porque queremos seguir avanzando en esta copa tan importante y recibirlos en casa va a ser totalmente diferente, es jugar por el orgullo porque fue un mal partido”, indicó.

Pumas de la UNAM tiene que anotar más de tres goles para poder acceder a la fase de Semifinales de la Concachampions, no es algo imposible ya que jugar en casa les favorecería y pondría en aprietos al equipo de la MLS por la altura en la que se juega en CU.

El factor clima le afecto al equipo de Pumas en Boston, ya que jugaron en un campo nevado y con unas altas temperaturas que prácticamente los congelaron en el juego ante el New England Revolution.