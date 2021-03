Pumas: Andrés Lillini salió molesto tras el "penal regalado" a Cruz Azul que le costó la derrota

Ciudad de México.- Los malos resultados en Pumas cada vez son más preocupantes, este domingo aparentemente fueron perjudicados por el arbitraje luego de que César Arturo Ramos Palazuelos cobrara un penal en el agregado que le costaría la derrota a los felinos. Ante esa situación su entrenador Andrés Lillini explotó en conferencia de prensa ante las decisiones del central que perjudicó el juego.

Tras finalizar el partido en conferencia, el argentino estalló ante la prensa sobre el penal que a su parecer fue un invento, "Me enfrenté al mejor plantel, para mí, y hoy los contrarrestamos. Buscamos el resultado y el sabor es malo. No creo, que como tantos periodistas, que haya sido penal, pero no puedo hablar porque me multan", comentó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asegura que tras eso se va triste con el resultado pues a su parecer pudieron controlar al mejor equipo de la campaña por el tiempo reglamentario y una jugada dudosa se convirtió en una de peligro y gol pera el rival. "La percepción de desigualdad. Me siento frustrado, decepcionado, el que se sienta acá soy yo, la cara la tengo que poner yo por lo 24 jugadores que están con amargura terrible".

Leer más: Cruz Azul: Juan Reynoso asegura que lo que le quita el sueño es la liguilla

Aun con el mal resultado Lillini cuenta que también pudo rescatar muchos puntos buenos, como el ver a jugadores jóvenes que le han ido llenado el ojo como Erick Lira, Gutiérrez y Amaury García quienes con los que han estado a punto con el equipo y que son parte fundamental para su proceso para el primera división.

Tras la derrota los Pumas siguen en serios problemas, de momento apenas suman 8 unidades de las 30 que se han disputado, se ubica en el lugar 14 aun así solo 3 puntos fuera de la zona de reclasificación, solo por debajo de Mazatlán y Querétaro que tienen 11 puntos. Ahora el desafío ya no es llegar directo a Liguilla como la temporada pasada que se calificaron dentro de los mejores 4.

Las decisiones arbitrales según el entrenador fueron las que perjudicaron el partido | Foto: Jam Media

Aseguró Lillini que el objetivo es el mismo llegar a Liguilla pero deberán cambiar su camino y tomar uno más complicado pero que al final lleva a donde mismo. "El camino es otro diferente al año pasado. El objetivo es el mismo. Lo agarramos por otro lado. Numéricamente difícil llegar a los primeros 4 lugares, sería una fantasía, Nos teneos que meter al repechaje y este será un juego vital", finalizó.

Leer más: Liga MX: Jonathan Rodríguez le festejó el gol Alfredo Talavera en la cara (Video)

Ahora les toca darla la vuelta a la página y el primer rival para llegar a los mejores 12 inicia contra FC Juárez, luego de eso tendrá 3 partidos más que podrían ser a modo para lograr algunos puntos ante San Luis, Pachuca y Necaxa. Será hasta la jornada 15 que se vea ante uno poderoso como Tigres.

Pumas quien es el actual subcampeón de la Liga MX, luego de enfrentarse ante León, otro de los equipos que han arrancado con un pésimo torneo, ambos clubes se ubican en la parte de la tabla, lo que realmente preocupa a sus aficionados.