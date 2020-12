Pumas: Carlos González se despidió así del equipo de la UNAM

Después de haberse convertido en el líder goleador de los Pumas y disputar la final del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, el paraguayo Carlos González se despidió del equipo de la UNAM, ya que ahora es parte de los Tigres de la UANL, con quienes comenzará una nueva etapa.

El Club Universidad oficializó la baja de Carlos González, quien jugará con los Tigres en el Guardianes 2021. El atacante deja a la institución felina, tras un periodo de dos años y medio.

El equipo de la Sultana del Norte será su tercero en México, luego de arribar en 2017 a los Rayos del Necaxa.

Con los Pumas, entre fase regular y Liguillas, el guaraní hizo 34 anotaciones. Con el equipo de Aguascalientes conceretó 13 goles y además ganó una Copa MX.

El equipo de la UNAM publicó en su cuenta de Twitter: "Fueron más de 2 años vibrando con tus goles; tu entrega por estos colores siempre será inspiración para muchos. ¡Mucho éxito, Carlos!#SoyDePumas".

Carlos González se despidió de la afición auriazul con el siguiente mensaje:

"Buenas tardes a todos, hoy me toca despedirme de esta institución que creyó en mí hace casi tres años. En Pumas viví momentos espectaculares, crecí como jugador de futbol, aprendí a querer estos colores y a sentir el espíritu universitario", escribió el jugador paraguayo.

Mencionó que se va de la institución "con el corazón dolido todavía por no haber podido alcanzar el título de liga que todos queríamos en este último torneo, tan difícil para todos por la pandemia, pero con la frente en alto y orgulloso de haber defendido, junto a todos mis compañeros, estos colores hasta el último momento.



Asimismo, Carlos González agradeció a toda la afición de Pumas por el cariño que le mostraron en todo momento, "los llevaré en el corazón y dejan en mí una huella que quedará grabada en mi mente por siempre".



"Hoy me toca emprender otro camino para seguir con mi crecimiento como futbolista y quiero desearles éxito en todo lo que venga. Gracias Pumas y gracias afición por todo.

Los quiere, su amigo por siempre, Carlos González. Un puma nunca estará solo

#cg32 #pumasUniversidad #goya", finalizó en su mensaje.

Carlos Gabriel González Espínola, de 27 años de edad, hizo su debut en el futbol profesional en el club Deportivo Magallanes, de Chile, en 2013. En 2015 pasó al Santiago Wanderers, de la Liga de Chile. Después pasó por los equipos de San Marcos de Arica y Huachipato, antes de llegar a los Rayos del Necaxa en 2017.