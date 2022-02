Pumas: "El resultado no es malo": Lillini en el inicio de Concacaf

Con sed de revancha deportiva tras la acontecido en la final del 2005, los Pumas de la UNAM iniciaron su andadura en la Concacaf Liga de Campeones visitando a la escuadra de Saprissa en suelo costarricense. El partido culminó con un 2-2 trepidante, que dejó todo abierto para el encuentro de vuelta en Ciudad Universitaria. Washington Corozo y Juan Ignacio Dinenno marcaron para la visita; mientras que Christian Bolaños, con un doblete empató todo. El timonel de los Felinos hablo al término del encuentro.

“El resultado no es malo, por los goles que hemos hecho; al final un empate, la eliminatoria la cerramos en casa. Desde el punto estadístico no es malo. Si me voy molesto porque habíamos sacado la ventaja y no lo pudimos sostener, porque no hemos hecho las cosas como debíamos defensivamente y nos cuesta el empate. Admiro el esfuerzo de los futbolistas” mencionó Andrés Lillini, estratega de Pumas, en rueda de prensa.

A pesar de aventajar el encuentro en par de oportunidades, el conjunto comandado por el argentino Andrés Lillini fue incapaz de obtener la victoria en su visita a Saprissa; reencontrándose con un viejo conocido de los Felinos: Christian Bolaños. El Tico marcó los dos tantos para los locales, haciendo recordar lo hecho en aquella final de hace 12 años, donde el propio delantero, también convirtió.

Leer más: Vázquez afirma que Xolos debe de ganar ante Necaxa

“Sabíamos del circuito de ellos, con la mitad de la cancha sumamente importante. Juegan bien, tienen buen pie en media cancha; son veloces y los cambios que han hecho son jugadores sumamente capaces. Lo hemos contrarrestado bien jugando bien con su gente”, agregó el técnico argentino.

Con la eliminatoria aún por resolver, el conjunto de Pumas ahora se centra en el encuentro del próximo fin de semana, cuando visiten la cancha de Jalisco ante los Rojinegros del Atlas como parte del Clausura 2022. Posterior a ello, a media semana recibirá el encuentro de vuelta ante la escuadra costarricense, y, posteriormente hacer lo propio frente a las Águilas del América. Fue el propio timonel quien destacó la presión constante que viven sus dirigidos.

“La presión la tenemos constantemente, partido a partido. Este es un club grande, donde la gente quiere que ganemos, con el resultado como la principal situación; tenemos que manejar esas cosas. Los jugadores hace tiempo que venimos en esto y han soportado la presión, saliendo de momentos muy complicados; estamos buscando nuestra mejor versión”, sentenció el timonel argentino.

Leer más: Dinenno se quita presión con su gol en Concachampions

El partido de vuelta será el próximo miércoles 23 de febrero en Ciudad Universitaria. Los Felinos llegan con la ventaja en la eliminatoria, tras haber convertido dos anotaciones en patio ajeno, situación que es considerada en los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones en busca del boleto al Mundial de Clubes de la FIFA; torneo que los Pumas, nunca han asistido.