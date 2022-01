Pumas: Ex miembro Universitario continuará su carrera en el futbol de Costa Rica

Limón, Costa Rica.- Julio Barragán, exjugador de los Pumas de la UNAM, salió de México para proseguir con su carrera futbolística en el balompié centroamericano. El futbol de Costa Rica le abrió las puertas al jugador de 21 años que vestirá los colores de Santos de Guápiles.

El equipo tico anunció de manera oficial a la joya de La Cantera de Pumas para disputar este torneo bajo las órdenes del técnico Luis Marín. Barragán se une a la lista de jugadores mexicanos que portaron esta camiseta, el más actual Francisco "Kikin" Fonseca, quien de igual forma militó para los Capitalinos (2002-2004).

Desde menor edad el nativo de Chihuahua integró las filas del club de la Ciudad de México. Estuvo en las Fuerzas Básicas del club donde formó parte de los transcursos de la Sub-15, Sub-17, Segunda División de México, Tercera División Profesional, Sub-20 y la Liga de Expansión MX.

Julio Barragán estuvo presente un 90% de los procesos que contempla la escuadra Universitaria, sin embargo el paso principal en el futbol nacional no lo pudo conseguir. Se quedó en la orilla de debutar en la Liga MX, aún cuando se consolidó como capitán de la categoría de 20 años.

Leer más: Estados Unidos gana en casa ante El Salvador

Su máxima proeza que resaltó como elemento auriazul fue apoyar al primer equipo de la CDMX en la competencia de Copa MX. Sus buenas actuaciones estuvieron en la mira de los cazatalentos. Su potencial lo expuso en la Liga de Expansión MX para Pumas Tabasco.

El mexicano tendrá la posibilidad de participar en la Concacaf Liga de Campeones 2022. Santos de Guápiles terminó como sexto lugar de la Liga Concacaf del año pasado y, junto al Deportivo Saprissa, representará a Costa Rica en esta competencia de la zona de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe.

"El grupo es bueno, me ha arropado muy bien. La verdad no he sentido un cambio y estoy muy agradecido, vengo a dar lo mejor dentro del terreno de juego", mencionó Julio Barragán en el video de su vigente presentación como nuevo refuerzo de la Marea Roja.

Leer más: Jorge Sánchez salió lesionado ante Jamaica