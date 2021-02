Pumas: Gabriel Torres no debutará en la fecha 5 contra Rayados de Monterrey

Nuevo León, Monterrey.- Gabriel Torres viajó junto al primer equipo de los Pumas de la UNAM para disputar la jornada 5 del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga Mx, no obstante, el refuerzo oriundo del Canal de Panamá no tendrá minutos, debido a que no se encuentra listo para jugar, dijo la directiva.

Por su parte, el profesor Andrés Lillini desea que el juvenil de 19 años, Emanuel Montejano, tenga la oportunidad de ser convocado para este duelo, pues en la jornada anterior sufrió una lesión en Ciudad Universitaria, y es duda para enfrentar a Rayados de Monterrey en el "Gigante de Acero".

Una lamentable lesión en la clavícula izquierda, hizo que el joven debutante saliera del campo. Por ahora, el cuadro auriazul esperará hasta el sábado para tomar una decisión de si su delantero podría participar o quedar fuera la convocatoria, pero según reportes, podría aparecer en la lista.

De no ser así, Pumas quedaría con varias preocupaciones, puesto que su otro delantero titular, Juan Ignacio Dinneno, también se encuentra en recuperación luego de una lesión muscular en la fecha 2 ante Mazatlán, siendo el cuerpo médico del club quien informó que estaría inactivo, por 3 semanas.

Por el acaecimiento, los Universitarios estuvieron en la búsqueda de un nuevo delantero que apoyará a los canteranos, pues una de las dificultades que atraviesan los Capitalinos es la escases del gol, pues en dos semanas no han acumulado tantos a su favor.

Gabriel Torres caminó a ser el adecuado para reforzar a los Universitarios, mismo que llegó a la Ciudad de México el pasado 30 de enero para disputar el Guard1anes Clausura 2021, pero tendrá que hacerlo, posiblemente, en la fecha 6, pues el técnico Lillini podría darle oportunidad hasta la próxima semana.

Una de las variantes que tendría el cuerpo técnico en alinear a la oncena si Montejano no se recupera, es el canterano Jacob Morales, mismo que suplantó al futbolista de 19 años, y que también hizo su debut en CU, contra los Zorros del Atlas.