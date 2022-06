Pumas: Juan Ignacio Dinneno dio detalles sobre su renovación con el club

Ciudad de México.- El rosarino, Juan Ignacio Dinneno, causa dudas desde hace tiempo sobre su continuidad con los Pumas UNAM. El jugador recobró el sentido goleador después de su magnífica actuación en Concachampions y en la parte final del Clausura 2022 de Liga MX.

El delantero, quien en las últimas semanas, se le vinculó con otros equipos del futbol mexicano e incluso de su natal Argentina, se encargó de hablar sobre su extensión de contrato, mismo documento que todavía no tiene su firma.

"No, aún no (está la renovación). No creo que sea momento ni lugar para hablar de esto, creo que es algo que llegado el momento se va a comunicar sea cual sea la decisión", aseguró el jugador en entrevista para ESPN. Por otro lado afirmó que se siente bien en Pumas UNAM tanto como la directiva está contenta por su rendimiento tras dos temporadas.

"Estoy muy feliz acá, estoy donde quiero estar y creo que el club también valora mi actitud y mi compromiso más allá de lo que hecho dentro de la cancha. Eso a mí me deja contento. Hoy en el futbol es difícil por ahí encontrar esto más allá de valorar lo que uno hace dentro del campo", agregó

Juan Ignacio Dinneno en el festejo del gol

Jam media

BAJAS NO SERÁ DAÑINO

Por otro lado Juan Ignacio Dinneno mantiene la seguridad que los jugadores transferibles no serán un tema perjudicial para los Pumas UNAM en el Apertura 2022, considera que el club tiene la certeza de una reconstrucción para seguir entre los candidatos al título.

"A lo largo de los semesttres y en la etapa de la pandemia, Pumas UNAM ha tenido la virtud de que se ha podido reconstruir. Varios se fueron dejando algo en el equipo, algunos jugando más, otros menos", señaló el artillero que por lo pronto sigue sin renovar con los Universitarios.

Formación de Pumas en CU

Jam media

ALTAS Y BAJAS DE PUMAS

A un mes de comenzar la siguiente temporada 2021-22 los Capitalinos no contarán con los jugadores:; Alfredo Talavera, Alan Mozo, José Rogeiro y Sebastián Saucedo. En cambio Andrés Lillini tendrá tres nuevas caras en su plantel: Gil Alcalá, César Huerta y Adrián Aldrete.