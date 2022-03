Pumas: ¿Quieres ir al partido de Concachampions en CU? Checa el costo de los boletos

Ciudad de México.- Pumas UNAM necesita del apoyo de su afición auriazul para el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf, debido a que saldrán al campo del Estadio Olímpico Universitario con una alta desventaja de 3-0 global.

Perder el duelo de ida en tierras norteamericanas, frente a New England Revolution, deja contra las cuerdas al equipo que dirige Andrés Lillini, pues remontar un marcador así no es fácil de obtener, sobre todo porque dicho 3-0 apenas otorga los penales, empero, por otro lado, hay que guardar el cero para no complicar más éste asunto.

Pumas es conciente que sacar provecho de la altura de la Ciudad de México ayudará a conseguir la remontada en el México 68, a pesar de tener las combinaciones en su contra. Pese al 3-0 los fanáticos harán acto de presencia y si quieres asistir al partido el equipo de Debate te comparte los precios de los boletos.

VALOR DE LAS ENTRADAS PARA EL JUEGO DE VUELTA

Las redes sociales de Pumas UNAM compartió la liga para empezar a adquirir los boletos para acudir al duelo que se jugará el vecino miércoles 16 de marzo en punto de las 20:15 horas (tiempo de México) 19:15 horas (tiempo de Culiacán).

Días previos al partido la compra será por el sitio de Ticketmaster, mientras que la taquilla del Estadio Olímpico Universitario abrirá dos horas antes de iniciar la confrontación.

Los boletos para el Pumas UNAM vs New England Revolution rondarán desde los 288 pesos hasta los 660 pesos mexicanos. Cabecera Sur será el valor más bajo ($288). Planta Baja B35, B36 y Planta Baja General tendrán un precio de 348 pesos mexicanos.

Palomar Numerado E3, F3 y F4 costarán 420 pesos mexicanos. Mientras que Palomar Goya F6 comprenderá sus entradas a 480 pesos mexicanos. En cambio la zona de Palcos será el de mayor costo ($660) para un pase al duelo de la Concachampions 2022.

