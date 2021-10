Pumas: Se reencontrará con su afición en CU con serios problemas en el torneo

Ciudad de México.- Los Pumas de la UNAM dieron a conocer el precio de los boletos para acudir este fin de semana al Estadio Olímpico Universitario, mismo que reabrirá al público en la Liga MX después de 13 meses de encontrarse cerrado debido a la situación pandémica del Covid-19.

Los Universitarios son el único equipo de la Primera División que no han visto actividad en casa con la presencia de su afición, misma que, en estos momentos, se encuentra en molestia con los jugadores y el entrenador Andrés Lillini, por los penosos resultados que los coloca en el penúltimo lugar del Grita México A2021.

El cuadro Capitalino no ha respondido en la cancha y eso perjudica sus posibilidades de soñar en calificar a la liguilla, así como en la repesca, misma que es su nuevo objetivo al encontrarse muy lejos de los 4 mejores de la tabla.

Con apenas 8 unidades los azul y oro se encuentran en el lugar 17, producto de 1 triunfo, 5 empates y 5 derrotas. Aún así sus fanáticos viajan a todos lados y muestran su apoyo, sin embargo el club no responde en la cancha y eso ocasiona que les den la espalda.

Pumas lanza venta de boletos

El ejemplo más reciente fue después del Clásico Capitalino, frente al Club América en el Estadio Azteca. Los Pumas cayeron por 2-0 y en el instante en dirigirse con su afición para hacer estallar el "Grito de guerra" los propios los ignoraron, tanto como su grupo de animación "La Rebel".

"La afición está enojada por los malos resultados no de uno, de dos torneos. Gracias a Dios perdió Tijuana porque sino estaríamos en último lugar. Y para el nombre de Pumas, la institución, la UNAM, la afición, no es justo que estén ahí. El Goya es costumbre, pero la gente esperaba una alegría de su equipo, no le fallamos y ni eso nos pudieron dar", dijo el líder de "La Rebel" al diario Récord.

CU reabrirá sus puertas para el 1er equipo

Pumas jugará en Ciudad Universitaria el próximo domingo 17 de octubre del presente recibiendo a FC Juárez de Ricardo "Tuca" Ferretti. Para adquirir alguno de los boletos disponibles se deberá de acceder a la plataforma de Ticketmaster. Todo fan solo podrá comprar dos accesos por protocolos sanitarios. El juego de la Liga MX está programado para las 12:00 horas (tiempo de México), 11:00 horas (tiempo de Culiacán).