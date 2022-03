Pumas: Sebastián Saucedo causa baja por dos semanas y no enfrentará a FC Juárez

Ciudad de México.- Minutos antes de sonar el silbatazo para el partido pendiente contra Mazatlán FC, Pumas UNAM anunció la baja sensible del atacante estadunidense Sebastián Saucedo, quien no a visto de buena manera el torneo C2022 de la Liga MX.

El mediocampista no tiene actividad desde que los Universitarios eliminaron a New England Revolution en la serie de Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf y no lo verá otras dos semanas por sufrir una lesión que tardará hasta 15 días, de acuerdo al reporte médico del club.

Parte médico del Primer Equipo Varonil. Sebastián Saucedo: "Lesión muscular del vasto medial izquierdo. Tiempo de recuperación 15 días", informó Pumas UNAM, de modo que el camiseta '7' se perderá el encuentro frente a FC Juárez de la siguiente semana tras el parón por Fecha FIFA.

Reporte médico de Pumas UNAM

Twitter PUMAS

Leer más: Mazatlán rescata el punto de visitante ante Pumas

Inclusive Sebastián Saucedo se perderá el juego de ida de la Concachampions 2022 frente a la Máquina de Cruz Azul y problamente la vuelta de las semifinales, siempre y cuando el director técnico Andrés Lillini vea una positiva evolución para contar con él en el Estadio Azteca.

En el campeonato de la Liga MX el ofensivo ha disputado 8 de los 11 partidos jugados por parte de la escuadra Capitalina, 6 en función de titular para 456 minutos en lo que va del torneo regular donde Pumas se aleja de los puestos de repechaje al desaprovechar el duelo sin resolver ante Cañoneros.

Sebastián Saucedo en el juego de Pumas

Jam media

DEJAN IR LA VICTORIA

En un juego con pocas emociones Pumas UNAM estuvo cerca de ganar en Ciudad Universitaria tras un gol polémico del norteamericano Jorge Ruvalcaba (73'), pues el extremo se aprecia en posición adelantada, sin embargo la jugada no se revisó en el VAR.

Leer más: Liga MX: Parón por Fecha FIFA deja bien parado al Necaxa, aseguró Jaime Lozano

Aunque los felinos encontraron el tanto en la última parte del encuentro un desafortunado autogol del 'Palermo' Arturo Ortiz (80') le dio el empate a Mazatlán FC. De esta manera Pumas UNAM dormirá en el duodécimo escalón con 12 puntos y Cañoneros con 8 en la penúltima posición empatando con Bravos de Juárez, en la parte baja de la tabla.