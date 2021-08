Pumas tratará de aprovechar la Leagues Cup para retomar confianza en Liga MX

Ciudad de México.- La escuadra de los Pumas de la UNAM viven una difícil competencia Grita México Ap2021 de la Liga MX. Los dirigidos por Andrés Lillini completan tres duelos oficiales en el máximo circuito pero el triunfo no se registra a su favor, a causa de empatar con Atlas en CU y ligar dos derrotas, contra Rayados de Monterrey y el Atlético de San Luis.

Desde el pasado Guard1anes Clausura 2021 los auriazules mostraron un cierre complicado de la mano del argentino que no les alcanzó para disputar fase de reclasificación. El arranque del nuevo certamen parece no llevar ruta. Situación que no imaginan revivir en la próxima Leagues Cup, torneo el cual serán participantes y a la vez representantes de México.

El campeonato originario y exclusivo para equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) de los Estados unidos vivirá su segunda edición y los Capitalinos son uno de los primeros en tener actividad. En fase de Cuartos de Final enfrentarán a New York City FC, en tierras americanas y a partido único.

Derivado de esta posición, Lillini y el resto del equipo reconocen que la dificultad de ganar en la Primera División no se deberá de presentar en su debut. Por tal motivo el máximo objetivo es llegar con alta experiencia y tipo de juego colectivo para no caer en la velocidad de los norteamericanos, y la confianza vuelva poco a poco en la plantilla de la CDMX.

Pumas realizará su primer entrenamiento de cara al compromiso contra el NYC FC el día martes. El partido se realizará para el vecino miércoles 11 de agosto, en la sede del Yankee Stadium. Pese a ser visitantes el apoyo de su afición atraerá la energía posible para salir a ganar el duelo y retirar un poco la presión de la victoria, en esta nueva temporada.

Partido que será salir a ganar si o si para Lillini. A causa de haberse ganado la medalla de bronce en Tokio 2020 en futbol varonil, bajo las órdenes del ex jugador, Jaime Lozano, y canterano de Pumas, la afición solicita a gritos la contratación del técnico que dio las gracias a la Selección Nacional tras finalizar las olimpiadas. Este duelo es clave para retomar la seguridad y franqueza con los fanáticos de Ciudad Universitaria para el sudamericano.

Pumas no gana un partido oficial desde el 9 de abril del vigente año. Visitó a Rayos del Necaxa en la jornada 14 del torneo anterior y por la mínima se llevó los tres puntos. El último equipo que venció de los Estados Unidos fue al San Antonio FC de la USL Championship, en pretemporada.

