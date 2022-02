Pumas ya sabe qué rival le podría tocar en 4tos de final de Concachampions

México.- Este miércoles los Pumas iniciarán su nueva travesía en un torneo internacional cuando debuten en la Concacaf Liga de Campeones visitando la cancha del Saprissa en Costa Rica, para ello el equipo de Andrés Lillini arribó a tierras ticas desde este lunes para hacer reconocimiento de cancha y tener su primer entrenamiento que se dio este martes. Pero no todo ha sido así de tranquilo y es que una vez más la Concacaf deja claro que su organización dista mucho de ser de las top en el mundo del futbol cuando un equipo que está ligado a Pumas como a Saprissa ha decidido no competir y terminó por abandonar la competencia sin siquiera haber jugado.

En las últimas horas el equipo del Cavaly As de Haití anunció a la Concacaf que no serán más parte del torneo continental ya que por temas administrativos les será imposible poder salir de su país. De acuerdo con el comunicado, el Cavaly As no pudo conseguir las visas para su plantilla como para su staff optando por renunciar a los 8vos de final, pero esto en ¿Qué afecta o beneficia a Pumas? Bueno ahora que el equipo haitiano ha dicho adiós el camino para los 4tos de final ha quedado escrito y los felinos saben quien podría ser su siguiente rival.

Pumas que este miércoles debuta en la Concachampions y que tiene cita directa con esa llave ahora sabe quién podría ser su siguiente rival, esto siempre y cuando puedan avanzar de los 8vos de final al vencer al Saprissa. El rival que ahora está esperando a algunos de los dos grandes de sus ligas, es el New Englang Revolution de la MLS, en ese sentido ni Pumas ni Saprissa tendrá problemas para poder viajar a Estados Unidos una vez que avancen en el torneo para la siguiente ronda.

Pumas ya se entrenó en Costa Rica para su partido de Concachampions | Foto: Captura

Si bien todo esto es hipotético ya que Pumas aún debe vencer al Saprissa, es algo que no está en la mente de los jugadores como de Andrés Lillini, saben que los partidos van paso a paso y que adelantarse a lo que puede suceder le estaría complicando todo en un momento. Ahora los ánimos están por los cielos luego de que en la Liga MX ganaron luego de 2 fechas con derrota, eso les ayudó para su viaje esta media semana.

Pumas tendrá acción este miércoles 16 de febrero en punto de las 21:00 pm en la ida en Costa Rica, ahí esperan sacar alguna ventaja para regresar a México hasta el 23 del mismo mes para jugar la vuelta, ahí podría definirse la llave y se conocerá al equipo que avance a los 4tos de final. Entre medio de esos dos partido Pumas tendrá acción en la Liga MX al medirse al equipo del Atlas en un duelo que abre las heridas de las últimas semifinales en donde los felinos quedaron fuera de la Liguilla. El partido será el 20 de febrero en el Jalisco.