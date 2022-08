Qatar 2022: Conoce el Estadio Lusai, la sede de México para los partidos contra Argentina y Arabia Saudita

Listo el inmueble donde la Selección Mexicana de Futbol jugara sus dos primeros partidos de la Fase de Grupos ante Argentina y Arabia Saudita y esa sede es el Estadio Lusai, un recinto que es digno para jugarse en el Mundial de Qatar 2022.

El estadio Icónico de Lusail, también conocido como estadio Nacional de Lusail, es un estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Lusail, Catar.

Será utilizado principalmente para partidos de fútbol y será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, donde albergará varios partidos. El más importante será la final del torneo. Tiene una capacidad prevista para 94 500 personas sentadas.

El estadio fue presentado el 6 de octubre de 2010 en Londres y se construirá especialmente para la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

Todo el techado estará cubierto por paneles solares por lo que el estadio contará con electricidad no solo para el propio recinto sino también para zonas aledañas. La parte central podrá abrirse y cerrarse para cuando las condiciones climatológicas no sean las normales.2

Debido a las altas temperaturas en Qatar, que alcanzan los 50 ℃ en verano, habrá un sistema de enfriamiento para poder soportar las altas temperaturas. Como el estadio estará rodeado por agua, los espectadores ingresaran al mismo a través de seis puentes.

El estadio albergara diez partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 y será donde se disputará la gran final.

El Estadio Lusai es uno de los más bellas en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Comité Supremo de Entrega y Legado (SC)

Los duelos que se jugarán en este inmueble son: Argentina vs Arabia Saudita el 22 de noviembre, el 24 de noviembre será el Brasil ante Serbia, Argentina vs México el 26 de noviembre, Portugal vs Uruguay el 28 de noviembre, el 30 de noviembre el Arabia Saudita vs México, Camerún vs Brasil el 2 de diciembre. Todos estos duelos son parte de la Fase de Grupos.

De Octavos de final solo se disputará un duelo el 8 de diciembre, mientras para el 9 de diciembre será uno de Cuartos de final. Un duelo de semifinales se jugara el 13 de diciembre, mientras que se cerrará con la gran final el 18 de diciembre.