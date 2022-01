Qatar 2022: Eric Cantona demostró su descontento con Qatar, asegurando que no es un país de futbol

El exfutbolista francés Eric Cantona asegura que esta en contra del próximo Mundial de Qatar 2022, debido a que la sede que es Qatar no se caracteriza por ser un lugar donde predomina la pasión al futbol.

"Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el futbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de futbol", mencionó en entrevista a Sportmail.

Cantona afirma que esta nueva sede se caracteriza por ser un lugar donde predomina el dinero y se le esta premiando de una manera muy irregular y nada justo.

"Se trata solo de dinero. No sólo no se prevé que haya legado en el país. Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aun así vamos a celebrar la Copa del Mundo allí. Es horrible", agregó.

Eric Cantona esta sorprendido por que la gente votara por elegir como sede a Qatar 2022, ya que la mayoría de los jugadores de la sede predominan las áreas pobres.

"Y sigo pensando que los jugadores jóvenes pueden crecer en un área muy pobre, la mayoría de los jugadores provienen de áreas pobres. Y se convierten en futbolistas y tienen la oportunidad de salvarse a sí mismos y a su familia, lo cual es genial. Y si eres bueno, eres bueno. Es una meritocracia: si eres mejor que el siguiente, jugarás y es justo.

"Por eso, tal vez, si la meritocracia y el potencial son la esencia del futbol, es aún más sorprendente que podamos organizar una Copa del Mundo en Qatar, y la gente realmente votó por eso”, destacó.