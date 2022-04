Qatar 2022: Prohíben banderas LGBT durante partidos de la Copa del Mundo

Qatar.- Las banderas arcoíris de la comunidad LGBT estarán prohibidas durante el Mundial Qatar 2022, según informaron las autoridades encargadas de la supervisión de seguridad.

Será en los 64 partidos programados para el Mundial Qatar 2022 en donde las banderas arcoíris que identifican a los miembros de la comunidad LGBT estarán prohibidas con el fin de proteger la integridad de los visitantes, aun cuando estos sean originarios de países extranjeros donde se permiten las relaciones entre personas del mismo sexo.

Las autoridades de Qatar han indicado que esta decisión se tomó con el fin de proteger a los aficionados que pertenezcan a la comunidad LGBT de agresiones que pudieran surgir por promover los derechos de este grupo, ya que estos se consideran un delito en la nación que albergará el Mundial 2022.

Abdulaziz Abdullah Al Ansari, mayor de la policía, aclaró que pese a que las personas miembros de la comunidad LGBT serán bienvenidas durante los partidos de la Copa del Mundo, es decir entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, no se permitirá la manifestación de los derechos de este grupo minoritario.

El mayor de la policía señaló que en Qatar, las relaciones entre personas del mismo sexo se consideran un delito grave, por lo que no se permitirá la presencia de las banderas LGBT a pesar de que esto, ya había sido permitido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

“Si un aficionado ondea una de esas banderas y se la quito, no es porque en verdad se la desee retirar e insultarlo, sino más bien protegerlo, porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo”, indicó el mayor de la policía.

Afirmó que las personas que viajaron y compraron un boleto para acudir al Mundial 2022, lo hicieron para ver los partidos y no para manifestar los derechos de la comunidad LGBT.

“Reserven la habitación juntos, duerman juntos (...) esto es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No vayamos más allá, los asuntos personales que podrían darse entre estas personas... ese es realmente el concepto. No podemos cambiar las leyes, uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo”, sostuvo.