Qatar 2022: Tecatito Corona y otros jugadores mexicanos que no irán al mundial

México.- El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y los jugadores que aún no tienen un lugar seguro están buscando poner las últimas de sus fuerzas para ser considerado por Gerardo Martino para aparecer en la lista final. Si bien es un hecho que ni siquiera los que se sabe que serán convocados tienen un lugar seguro pues todo puede pasar, tal como sucedió con Jesús Manuel Corona quien a 3 meses del Mundial se lesionó y ha quedado fuera y sin posibilidad de llegar al torneo de fin de año.

Con esta lesión y la lamentable noticia del jugador mexicano ha hecho recordar a otros jugadores nacionales que se perderían el torneo en Qatar por diferentes situaciones pues o no le han llenado el ojo al entrenador, no tienen la misma promoción o simplemente hay un problema más grande que les impide ser considerado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana. A continuación te mencionamos algunos jugadores que no verán acción en Qatar 2022.

Jesús Manuel Corona

El Tecatito este jueves ha tenido que salir del entrenamiento del Sevilla por una lesión en la pierna que luego de una revisión médica se ha diagnosticado una rotura de peroné y del ligamento del tobillo izquierdo lo que le da al menos 4 a 5 meses de recuperación, tiempo en el que el Mundial de Qatar 2022 habrá culminado. Por lo que las posibilidades de verlo en el campo con el Tri se han esfumado.

Carlos Vela

El tema de Carlos Vela ha sido uno recurrente en la Selección Mexicana y es que el atacante mexicano decidió que su momento con el Tri había culminado por lo que decidió desde el día 1 del proceso de Gerardo Martino que no quería ser parte del grupo. Ahora 4 años más tarde de su último partido con la Selección que fue en Rusia 2018 ha declarado que no estará en Qatar 2022 por ética personal y no querer quitar un lugar a un jugador que llevó el proceso.

Javier Hernández

Chicharito es otro de los casos polémicos del Tri. El atacante del LA Galaxy tambien tiene una ausencia del equipo mexicano desde hace casi 3 años luego de una indisciplina en una concentración en Estados Unidos. Desde ese momento el Tata Martino lo borró de las convocatorias y no se le ha visto en ninguna a la fecha. Se han intentado arreglar las cosas entre ambos pero las charlas no han llegado a ningún lado por lo que el máximo goleador de México en la historia y en los mundiales tampoco estará en la justa ahora de invierno.

Luis Rodríguez

El Chaka Rodríguez fue un jugador que estaba en la lista de los consentidos de Gerardo Martino pero la baja de juego le causó muchos problemas. Su deficiencia se dio a conocer en la Copa Oro del año pasado, luego en eliminatorias el nivel aún bajó más que perdió la titularidad aunado a una lesión que le alejó del campo. Ahora ya recuperado ya no fue convocado al Tri y su lugar ha sido ocupado por otros jugadores que han mostrado mejores cosas por lo que Luis Rodríguez se une al grupo de jugadores que no van a Qatar.

Marcelo Flores

El juvenil mexicano que causó gran admiración en este verano tambien va por el mismo camino, apenas con 18 años generó mucha ilusión a la afición pues vieron en él una figura joven que peleaba con el corazón sus minutos con el Tri Mayor, pero desde el cuerpo técnico han dado la versión de que hay muy pocas posibilidades de llevarlo pues es muy joven y le falta mucho para desarrollarse por lo que no tiene un lugar en la lista final.

Ellos son algunos de los jugadores que no tendrán cabida en la Selección Mexicana en su lista de 26 jugadores, aunque aún hay espacio para alguna sorpresa de parte del Tata Martino.