¡Qué aesthetic! Alexa Dellanos cautiva a sus fans con coqueto atuendo (Foto)

Estados Unidos.- No es un secreto que cuando Alexa Dellanos sale en redes sociales para lucir encantadora y en esta ocasión claramente no fue la excepción ya que confirmó que su belleza es única y no importar con que estilo de ropa lo haga, siempre será una de las favoritas de las redes sociales por su gran trayectoria en las mismas. En esta ocasión Alexa Dellanos decidió probar el famoso estilo "aesthetic" y le fue de maravilla pues todos cayeron rendidos a sus pies.

La prueba del cambio lo hizo en su cuenta de Instagram en donde compartió unas cuantas fotos en donde su atuendo si bien si era algo coqueto no llegó a los niveles que Alexa Dellanos acostumbra, ahora decidió usar una blusa en color azul y una falda en blanco, todo acompañado con una tiara en su cabello y una bolsa de mano tambien en blanco, de autodenominó "Baby blue aesthetic".

Desde los primeros minutos fue una sensación, otras influencers que están muy bien enteradas de lo que es la moda como, Daniella Chávez, Nina Serebrova, Durrani Popal, Dasha Mart y muchas otras más le aplaudieron su gran elección de ropa, y más porque mantiene la esencia de Alexa Dellanos pero con un toque un poco más tapado de sus extravagentes atuendos con los que se le ve tradicionalmente.

Alexa Dellanos dejó con la boca abierta a sus seguidores | Foto: Instagram Alexa Dellanos

Este estilo se ha vuelto tendencia en las redes sociales y en el día a día de las personas especialmente en las mujeres quienes son las que lideran el mundo de la moda en este sentido, tal cual "aesthetic" significa "estético" por lo que esta moda puede definirse con el verse bien, armonioso que sea agradable de ver desde el primer momento, algo que claramente Alexa Dellanos logró con un atuendo muy bien pensado.

Si bien la belleza del outfit fue notorio, tambien lo fue la figura de la modelo que aunque el tema era la ropa, esta pasó un poco desapercibida cuando se vieron más ángulos de las tomas de la ropa de Alexa Dellanos, aún así ha sido uno de los grandes atuendos de la influencer en lo que va del mes. Aunque no se quedó con el ya que la estadounidense horas más tarde probó con un conjunto verde lleno de transparencias que llegó a ser la nueva mejor sesión del momento en sus redes.

Actualmente Alexa Dellanos es una de las modelos más seguidas en todas las plataformas en las que aparece, esto le da una gran ventaja para posicionarse entre millones de influencers como ella, aún así día a día está buscando dar más contenido de calidad para aumentar más y más su trafico en redes.