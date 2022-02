¡Que belleza! Así de encantadora luce Danik Michell para salir a cuadro en tv

México.- No hay día en el que Danik Michell no sorprenda a todos sus seguidores y es que la influencer mexicana siempre tiene esas ganas de sobresalir y ser el centro de atención y con todos sus encantos es imposible que no lo sea. En esta ocasión solo bastaron una combinación prendas que hicieron estallar las redes pues crearon el look más icónico con el que resaltó cada detalle de su belleza.

Como se sabe Danik Michell es una de las conductoras de 5olo ellas de Exa TV, ahí la influencer es el centro de atención pues aunque muchas de las invitadas son de la talla internacional y con una alta calidad de belleza, Danik Michell siempre sobresale y es gracias a los atuendos que usa frente a cámaras y en esta ocasión no fue la excepción.

Leer más: ¡Imparable! Foto especial para día especial, así consiente Alexa Dellanos a sus fans

Su outfit conta de 4 cosas que juntas son la sensación, iniciando desde arriba, el detalle coqueto de un collar en color negro, luego una blusa blanca de margas largas, un short con el clásico estampado de animal print y para cerrar con broche de oro unas botas en color negro que llegan hasta sus rodillas, un atuendo ganador tanto para likes como comentarios coquetos.

Así de bella luce Danik Michell para sus fans | Foto: Instagram Danik Michell

Los fans que siguen desde hace mucho tiempo a Danik Michell quedaron encantados con la imagen de la conductora, luego de haberla visto en Acapulco Shore y lo que ahora es por lo que están encantados y quieren ver más y más de la coqueta influencer.

Leer más: ¡Premio a la vista! Marzhe Ponce de León festeja sus 800 mil fans en redes con tremenda foto

Danik Michell se caracteriza por destacar su belleza y sus atributos en las fotos y todo lo que su be en sus redes sociales. Al ser una de las modelos fitness más reconocidas de las redes sociales se puede dar el lujo de embellecer cada plataforma en la que tenga presencia. Además de que tiene un talento nato para la moda y en cada foto lo comprueba.