"¿Qué beneficio hay de ser yo?": Julio César Chávez Jr tras sentirse perjudicado en su pelea

Tijuana.- Ya con más calma y con la cabeza más fría, Julio César Chávez Jr utilizó sus redes sociales para hablar acerca de lo que pasó sobre el ring y que terminó dándole la victoria a Mario Cázares con una decisión de los jueces. A través de varias historias de Instagram Chávez Jr externó su decepción por no poder ganar la pelea aunque también despotricó ante Cazáres por los cabezazos que dio.

Utilizando ya los clásicos filtros de Instagram, que como él lo dijo, "ahora si los necesito" la lesión sobre su ojo izquierdo era más que evidente tras un golpe accidental con su rival. Aprovechando su gran popularidad explicó que lo que sucedió la noche del viernes dejó una cosa clara y es que su nombre no tiene ningún valor para los jueces en una pelea.

Explicó que ser Julio César Chávez Jr, hijo de la Leyenda del Boxeo no es una presión para los jueces que nunca han tenido preferencia sobre él en alguna pelea, por lo que no ha recibido una ayuda por ese lado, lo que agradeció que sucediera para desmentir a quienes si lo creían pero al mismo tiempo dejó claro que la decisión no fue la educada pues aun se podía continuar la pelea.

¿Qué beneficio hay de ser yo?. Ninguno, porque me hubieran podido ayudar con la decisión, si hubieran querido verlo así ayudarme porque la pelea fue pareja y no, no lo hicieron así y eso que bueno que pasó para que todos se den cuenta que no soy beneficiado nunca", dijo Chávez Jr.

Con esas palabras dejó claro que nunca hubo una mínima opción de obtener ayuda en esta pelea, como si pudo haber para su rival que dejándolo al aire también dijo que el referí le comentó que descalificarían a Cázares por los cabezazos y que al final le dieron la decisión luego de que él dejó de pelear por la lesión en la cabeza.

En en Instagram varios de sus seguidores han estado de acuerdo con las declaraciones de Chávez Jr sobre el tema de que no se peleó con mucha lealtad pues los cabezazos desataron una ola de comentarios defendiendo a su ídolo, incluso algunos aseguraron que salió como un verdadero guerrero mientras que desconocen de donde aprendió a pelear sucio su rival.

"Saliste como un verdadero boxeador pelaste profesional el Mario no se donde aprendió pff que sucio la vdd. Venga!!! Ganaste tu campeón"

"Animo julio como tu verdadero seguidor me awita que la neta la suerte nunca está de tu lado en el ring siempre pasa algo andas en tu mejor momento y toma algo pasa solo te digo que sigas para adelante y ten fe aquí sigo apoyándote puro Chávez jr".

Aunque no todo fue bueno pues también se hicieron comentarios reprochando una vez más la actividad de abandonar la pelea, pidiéndole que ya no pelee más y que no ensucie aun más tanto su nombre como el su padre.

Esta fue la primera pelea desde aquella en diciembre de 2019 ante Daniel Jacobs donde también por una lesión en la nariz tuvo que abandonar el combate en los asaltos iniciales. Ahora estará por verse si en los siguientes meses buscará una nueva pelea y si encuentra alguien que quiera sostener una pelea ante él. Si esto sucede sería el 2021 el año de su regreso al ring.