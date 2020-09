Qué complicaciones tendrá Andrea Pirlo en su primera temporada con la Juventus

Italia.- Será el 20 de septiembre cuando por primera vez en la temporada Andrea Pirlo salga como entrenador de la Juventus en un partido oficial, así mismo será la primera prueba de todo el largo y difícil camino que deberá tener para alcanzar su objetivo que es conseguir la décima liga, la Copa de Italia y en un logro más grande con la Champions League.

Si bien es un exjugador histórico de la institución eso pasará a segundo termino si los resultados no se dan como él y la directiva esperan. Si primer examen los tendrá con la Sampdoria, si bien en el papel no es un equipo fuerte si será una buena prueba para saber cuáles son sus tácticas y variantes ante un equipo que es posible que se encierre para no recibir más goles.

La primer complicación que podría presentarse es no arrancar con una victoria contundente, hasta el momento los aficionados han puesto toda su confianza en él luego de que con un equipo superior quedaron eliminados por el Lyon en los 4tos de final de la Champions League hace unas semanas. Los refuerzos que ha solicitado hasta el momento han sido de su aporte.

La siguiente tiene que ver con poder controlar a las estrella del equipo, se sabe que en su mayoría de los que hoy visten la camiseta del conjunto italiano tuvieron alguna participación cuando Andrea Pirlo aun jugaba pues recordemos que la Juventus fue su último equipo en Europa antes de marcharse a la MLS. Así que las amistades que pudo hacerse dentro de la cancha no deberían afectar su trabajo como entrenador.

Andrea Pirlo ya ga tenido diversos entrenamientos con la Juventus | Vía Twitter Juaventus

Una de las más importantes y la que podría poner en peligro su continuidad si a lo largo del campeonato no se da, el hecho de que llegue a quedar fuera de alguna competencia de forma prematura, en las que podría suceder es la Copa de Italia y al no avanzar la fase de grupos de la Champions League. Hasta ahora esos torneo están en segundo plano pues no se han revelado cuando y donde se llevarán los sorteos.

En lo que respecta a Andrea ya como entrenador se ha mantenido a la altura desde que fue anunciado, incluso ya ha tenido ciertas oportunidades para trabajar con sus jugadores. En sus más recientes declaraciones explica que lo único que quiere para el club es ganar, sus dos torneos clave son la Serie A y la Champions.

Lo daremos todo en el campo. Tenemos un gran deseo de demostrarles que la Juventus quiere ganar su décimo Scudetto consecutivo y posiblemente hasta la final en la Champions. Estamos aquí y queremos dar lo mejor", aseguró el italiano.

Los jugadores que no han tenido actividad con sus selecciones siguieron bajo el mando del italiano | Vía Twitter Juventus

Pirlo volverá en esta semana a los entrenamientos con sus jugadores que no han tenido la oportunidad de estar presentes pues los compromisos de selección llegaron en un momento complicado para el como entrenador pues no ha tenido a su grupo completo por varias semanas. Aun así dejó claro que las cosas serán diferentes con él al mando, siendo más agresivos desde el inicio de los partidos.

Espero que desde el primer día ver los conceptos trasmitidos y llevarlo al campo, Algo que nos diferencia es la agresividad y a las ganas de recuperar el balón después de perderlo, es algo en los que estamos trabajando mucho", finalizó.

El inicio de la Serie A será este próximo 19 de septiembre pero la Jueventus entrará en acción a partir del día domingo 20 del mismo mes cuando reciba la visita de la Sampdoria. Para la jornada 2 tendrá su primer gran duelo ante la Roma y en la fecha 3 revivirá la final de la Copa de Italia ante el Napoli del mexicano Hirving Lozano.