¿Qué deportes podrían implementarse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Los Ángeles, California.- Faltan seis años para celebrar los Juegos Olimpicos de Los Ángeles 2028 y los organizadores ya piensan en las diversas disciplinas que entrarían en la programación, y un par de sorpresas podrían aparecer en la justa que sigue de los JJ.OO de París 2024.

Se tiene en mente celebrar la XXXIV olimpiada con 28 disciplinas en las que se estarían añadiendo algunas que no habían estado en otros juegos y no estarán en Francia, como es el caso del Kárate, que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero no será parte del siguiente evento.

Asimismo otros deportes que, para muchos aficionados, es algo insólito, podrían aparecer en la justa de verano de Los Ángeles, tal es el caso del Automovilismo, pues la organización mundial del deporte motor (FIA) podría presentar una propuesta para que en Estados Unidos se pueda disfrutar de las carreras al ser un país que se fascina por la NASCAR.

Esta opción podría suceder pues el Comité Organizador expuso a nueve federaciones presentar sus respectivas propuestas para que sus deportes se integren al programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento que se inaugurará el 06 de julio y tendrá su clausura el 06 de agosto de aquel año.

POSIBLES DISCIPLINAS PARA LA XXXIV OLIMPIADA

Deportes como: Automovilismo, 'break Dance', beisbol/softbol, cricket, lacrosse, 'squash', kickboxing y flag Football estarían muy cerca de entrar en la lista de las disciplinas que formarán parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DEPORTES PERMITIDOS EN LA 2028

Hasta el día de hoy las disciplinas de: Atletistmo, deportes acuáticos, baloncesto, balonmano, ciclismo, escalada deportiva, futbol, gimnasia, hípica, lucha libre, piragüismo, remo, vela, tenis, tenis de mesa, skate, surf, tiro y tiro con arco están en el programa olímpico, sin embargo esta podría aumentar con el paso del tiempo.

Te recomendamos leer

Y es que, este martes 02 de agosto, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que ha recibido solicitudes para que, en Los Ángeles, haya 33 deportes, una marca récord con modalidades en: Baile, balón mano en silla de ruedas, escalada, futbol para deportistas con parálisis cerebral, futbol en silla eléctrica, golf, kárate, lucha, vela y surf.