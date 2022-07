¡Que divina! Marzhe Ponce de León deleita a sus fans con coqueto atuendo morado

México.- Marzhe Ponce de León es considerada una obra de arte de las redes sociales, la modelo michoacana es una de las más importantes y relevantes del día a día de plataformas como Instagram y Twitter y para no perder la distinción en la cuenta del "pajarito" azul compartió la que posiblemente es una de las mejores fotos de lo que va del mes de julio y es que se combinaron algunas cosas que destacaron la belleza de la modelo.

A través de su cuenta de Twitter Marzhe Ponce de León compartió una foto de ella portando un coqueto atuendo en color morado el cual tuvo que cubrir con sus propias manos de algunas partes pues era una prenda con mucha trasparencia y con algo de un coqueto encaje. El color ayudó mucho más ya que hizo un tierno contraste con le tono de piel de la influencer y que decir de la lencería que hizo clic al combinar con el atuendo.

No es un secreto que para muchos de sus fans Marzhe Ponce de León es una mujer completa, llena de grandes cualidades entre las que más destacan es su figura y sus encantos que gracias a las fotos se han podido ir ganando un lugar en los corazones de sus seguidores. Incluso hay quienes se dicen sumamente atraídos a ella por la imagen ruda pero atractiva que da gracias a sus tatuajes tanto en piernas y brazos.

Con esta foto, Marzhe Ponce de León se ganó el cielo con sus fans | Foto: Twitter

Los fans no dudaron en dejarle saber que ha compartido una de las mejores fotos actuales en sus redes, eso es bastante complicado pues hay una gran variedad de contenido en sus diferentes plataformas, siendo Instagram la principal pero que por temas de censura no se ha dado mucho a la libertad pero que tiene mucho material digno de admirar. En Twitter si bien no comparte nada explicito si tiene un poco más de soltura con trajes que dejan poco a la imaginación.

Te recomendamos leer

Marzhe Ponce de León actualmente está pasando un momento complicado y es que tuvo una operación en su rostro, para ser más precisos en su nariz lo que le ha dejado con un importante herida en su cara y que ella misma ha compartido pero que no es nada que fuera peligroso ya que la intervención fue un éxito, ahora solo quedará esperar para que se recupere.