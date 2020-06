Qué fue de la vida Luis Alberto Zague, exfutbolista mexicano

Luis Roberto Zague, exfutbolista mexicano considerado como uno de los mejores delanteros del futbol del país, jugó para los equipos América, Atlante y Necaxa en México y en Brasil para el Corinthians.

Zague envuelto en escandalos en las redes sociales debido a sus polémicos videos que se filtraron donde aparece sin ropa. Se retiró del futbol en el 2003 y ahora es comentarista de deportes de Tv Azteca.

Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic nació en la Ciudad de México el 23 de mayo de 1967, actualmente tiene 53 años, es conocido como Zague o Zaguinho.

Es el segundo hijo del reconocido futbolista brasileño José Alves, conocido como "El Lobo Solitario", que en el nacimiento de Zague jugaba para el América. Zague dejó la Ciudad de México a los 3 años para viajar a Brasil.

El intéres por el futbol Luis Roberto Zague comenzó cuando acompañaba a su padre a partidos de veteranos y luego de ver la fama de su padre decidió comenzar su carrera como futbolista.

Inició en las fuerzas básicas del Corinthians, en Brasil, club donde su padre era una leyenda; Zague estuvo hasta los 17 años en el club. La prensa lo conocía como "El hijo del Lobo Solitario"

Los dirigentes del Club América no tardaron mucho en enterarse que "El hijo del Lobo Solitario" comenzaba su carrera como futbolista, por lo que decidieron viajar a su casa a Brasil para arreglar el traspaso a su club.

Zague pasó la mayor parte de su carrera futbolistica con el América, donde anotó 162 goles en máss de 400 partidos desde sy debut el 1 de noviembre de 1985, a los 18 años jugando contra la Universidad de Guadalajara.

Su primer gol en el Club Américafue contra el Puebla, en el estadio Cuauhtémoc el 22 de diciembre de 1985, jornada 11 de México 86', su anotación fue la única del partido.

Un año después de su debut, logró la titularidad tras una lesión que sufrió Ricardo Peláez, uno de los compañeros de equipo.

Estuvo presente con la Selección mexicana en el mundial de Estados Unidos 1994, en la Copa América 1993, en la Copa Oro 1933, en la Copa de Naciones Norteamericana 1991 y en la Copa USA 1997.

En 1996 pasó a formar parte de el equipo Atlante, se regresó de nuevo al América para luego regresar nuevamente al Atlante.

En Invierno 99' fue su salida final del Atlante, y en Verano 2000 no jugó por lo que pensaron que ya era su retiro del futbol. Sin embargo, volvió ahora en las filas del Necaxa en el torneo Invierno 2000, donde se mantuvo hasta el Claurura 2003.

Luis Roberto Zague se retira oficialmente del futbol como jugador el 1 de octubre de 2003, después de 18 años de carrera.

En la rueda de prensa que dio en ese momento, Zague comentó que a sus 36 años decidió retirarse del futbol para darle paso a nuevas generaciones, que les exigiran más rendimiento y que habían logrado que el futbol evolucionara.

El futbol me dio todo lo que tengo y todo lo que soy, me voy satisfecho por haber cumplico todos mis sueños y por haber alcanzado metas que me propuse, ahora descansaré un buen tiempo antes de pensar en lo que haré, pero seguramente será algo relacionado con el futbol